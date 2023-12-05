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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 11-М МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»

Новости Вторник, 05 декабря 2023 11:29
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АБХАЗИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 11-М МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»

Сухум. 5 декабря 2023. Абхазия-Информ. Абхазия будет приглашена на XI-й международный фестиваль «Культуры народов Северного Кавказа» в Бишкек (Кыргызстан). Об этом Абхазия-Информ сообщила президент ассоциации карачаевцев «Ата Джурт» Зухра Шидакова.

В минувшие выходные дни в Бишкеке проходил X юбилейный международный фестиваль Международной Ассоциации карачаевцев «Ата Джурт» и народов Кавказа, живущих в Киргизии. Фестиваль был посвящен 200-летию со дня рождения Расула Гамзатова и проходил при поддержке Русского дома в Бишкеке и Ассамблеи народов Кыргыстана.

В программе – зажигательные искрометные танцы и песни народов Северного Кавказа в исполнении ансамблей «Учкулан», «Кавказ», «Исламей», Дружба, «Шаттык», и «Улыбка», школ кавказских танцев и др.

На фестивале выступали творческие коллективы, образованы из живущих народов в республике – кабардинцев, балкарцев, карачаевцев, черкесов, дагестанцев, чеченцев, ингушей, татар, русских, грузин, турок и др.

Депортация народов Северного Кавказа происходила в последние годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Официальной причиной депортации являлось обвинение в коллаборационизме. Подавляющее большинство депортированных северокавказских народов были выселены в Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 05 декабря 2023 11:43

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