РСТ: АБХАЗИЯ СТАЛА ОДНИМ ИЗ ПОПУЛЯРНЫХ НОВОГОДНИХ НАПРАВЛЕНИЙ У РОССИЯН

Сухум. 5 декабря 2023. Абхазия-Информ. В наиболее востребованных отелях Абхазии загрузка на Новый год значительно выше 60%, а в некоторых уже трудно найти места на определенные даты, сообщают туроператоры-члены Российского союз туриндустрии (РСТ). Спрос на направление растет по данным и турфирм, и агрегаторов туров, хотя в абсолютных числах новогодний турпоток в республику по-прежнему невелик.

Как отметили в компании «Мультитур», на заезды 29, 30 и 31 декабря уже практически не осталось мест в санатории «Самшитовая роща», который входит в топ самых популярных в любое время года. Свободные номера появятся лишь на 2-3 января. Стоимость стандартного номера без перелета с трехразовым питанием стартует от 90 тыс. рублей за неделю. В «Интуристе» также говорят о приостановке бронирований отдельных категорий номеров в некоторых отелях на пиковые новогодние даты.

В «Алеане» среди самых популярных гостиниц Абхазии – «Нарт парк спа отель», соответствующий уровню 4*. В республике нет официальной классификации объектов размещения, но туроператоры иногда сами «выставляют» им звезды в зависимости от уровня предоставляемых услуг.

«Помимо «Нарта» у туристов востребованы санаторий «Самшитовая роща», отели «Алекс резорт Спа», «Гранд отель Абхазия», «Интер-Сухум». Абхазия вошла в топ-5 направлений на этот Новый год, на нее приходится примерно 6% всех бронирований. В силу ограниченности номерного фонда она, конечно, уступает Краснодарскому краю, Кавминводам, Подмосковью, Белоруссии. Тем не менее, здесь есть резервы роста. У нас прирост объема по сравнению с прошлогодними новогодними праздниками – более чем вдвое», – рассказала коммерческий директор «Алеана» Оксана Булах.

По словам туроператоров, раскупаются в первую очередь качественные объекты. Бюджетные еще можно бронировать, в том числе на новогодние даты. Например, стандартный двухместный номер в трехзвездочных отелях «Апсны» и «Европа» с перелетом, трехразовым питанием и заездом 30 декабря на неделю обойдется от 120 тыс. и 130 тыс. соответственно. В четырехзвездочных «Гранд Афоне» и «Самшитовой роще» с теми же условиями – от 154 тыс. и 184 тыс. рублей.

По словам директора по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олега Козырева, на выездном рынке доля Абхазии минимальна, так как россияне на новогодние каникулы предпочитают страны с теплым морем.

«Но цены на путешествия с захватом новогодней ночи продолжают расти, и это заставляет туристов обращать внимание на бюджетные варианты. Например, по сравнению с прошлым годом с 33% до 35% увеличился спрос на отдых внутри страны. В этом же ряду и интерес к Абхазии, хотя это направление редко выбирают именно для празднования Нового года», – пояснил он.

По данным агрегатора, самым популярным абхазским курортом на Новый год стала Гагра. Там планируют встретить 2024 год большинство туристов, выбравших это направление.

Доля Абхазии среди других востребованных направлений невелика – ее выбирают около 2% из числа тех, кто приобрел поездки на новогодние каникулы через Travelata.ru. Однако даже это вдвое больше, чем годом ранее.

Агрегатор туров «Слетать.ру» также фиксирует рост объемов по Абхазии. Так, количество бронирований с заездами в этот зимний сезон, включая новогодние каникулы, в 11 раз превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Хотя на долю республики также приходится лишь 2% от всего объема продаж.

«Средняя продолжительность тура в Абхазию не меняется уже третий год и составляет 8 ночей. Средний чек вырос с прошлого года всего на 5%, до 57 тысяч рублей», – пояснила директор по продвижению компании «Слетать.ру» Елизавета Тимошенко.

Именно за счет доступных цен, как подтверждает Оксана Булах, идет рост числа желающих провести новогодние каникулы в Абхазии. Тур в Абхазию на Новый год дешевле, чем в Сочи, в среднем на 15-20%. Ближе к праздникам Сочи еще больше дорожает и разница в цене становится особенно ощутимой. Одновременно в республике с каждым годом появляется все больше отелей с зимней инфраструктурой. Сейчас более 20 гостиниц уровня 3-4* из 60 имеют подогреваемые бассейны и работают круглый год.

По информации Минтуризма Абхазии, за месяц до начала новогодних праздников загрузка гостиниц на этот период составляет от 30% до 60%. Как сообщил замглавы ведомства Астамур Барциц, в республике зимой открыты не все объекты размещения, но россияне в последние годы все активнее едут на местные курорты в холодное время года. Тем более что для поездки не нужны загранпаспорт и виза, а добраться в республику через Сочи несложно.