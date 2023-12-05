РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ФАКТОВ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сухум. 5 декабря 2023. Абхазия-Информ. По указанию министра внутренних дел Роберта Киут оперативно-профилактические мероприятия активизированы в Восточной части республики.

В Очамчырском районе сотрудниками РОВД совместно со службой Госбезопасности и Госстандарта Абхазии изъято 29 майнинг-аппаратов. Владельцы оборудования привлечены к административной ответственности. В частности, у Кацба Мераба Мироновича изъято 24 аппарата, два аппарата изъято у Кархалава Батала Руслановича и три аппарата у Кверквелия Мераба Зурабовича.