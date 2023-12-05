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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
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Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ФАКТОВ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Новости Вторник, 05 декабря 2023 11:56
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РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ФАКТОВ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сухум. 5 декабря 2023. Абхазия-Информ. По указанию министра внутренних дел Роберта Киут оперативно-профилактические мероприятия активизированы в Восточной части республики.

В Очамчырском районе сотрудниками РОВД совместно со службой Госбезопасности и Госстандарта Абхазии изъято 29 майнинг-аппаратов. Владельцы оборудования привлечены к административной ответственности. В частности, у Кацба Мераба Мироновича изъято 24 аппарата, два аппарата изъято у Кархалава Батала Руслановича и три аппарата у Кверквелия Мераба Зурабовича.

Ранее, в с. Акармара Ткуарчалского района сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии при участии Госстандарта изъято 108 майнинг-аппаратов. Ферма по добыче криптовалюты принадлежала гражданам Багателия Эрику Аликовичу и Козаеву Теймуразу Зауровичу, в отношении которых составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 96 прим.1 КоАП РА.

Изъятое оборудование помещено на склад временного хранения Госстандарта.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 05 декабря 2023 11:58

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