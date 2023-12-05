ЮБИЛЕЙ ИСТОРИКА МИРРЫ КОНСТАНТИНОВНЫ ХОТЕЛАШВИЛИ-ИНАЛ-ИПА
Сухум. 5 декабря 2023. Абхазия-Информ. Мирре Константиновне Хотелашвили-Инал-Ипа – историку, археологу, заслуженному работнику культуры Абхазии, почетному доктору АНА исполнилось 95 лет.
Мирра Константиновна внесла неоценимый вклад в развитие археологического фонда музея и вела работу как по нумизматике античного и средневекового периодов истории, так и по фонду драгоценных металлов, также участвовала в археологических экспедициях, в раскопках дольменов и работала в отряде, проводившем раскопки в Сухумской крепости.
Она автор многих статей, публикаций и книг на тему истории, этнографии и археологии.
Минкультуры Абхазии благодарит Мирру Константиновну за многолетнюю плодотворную работу в Абхазском государственном музее и развитие музейного дела и желает ей крепкого здоровья и благополучия.