ЮБИЛЕЙ ИСТОРИКА МИРРЫ КОНСТАНТИНОВНЫ ХОТЕЛАШВИЛИ-ИНАЛ-ИПА

Сухум. 5 декабря 2023. Абхазия-Информ. Мирре Константиновне Хотелашвили-Инал-Ипа – историку, археологу, заслуженному работнику культуры Абхазии, почетному доктору АНА исполнилось 95 лет.

Мирра Константиновна внесла неоценимый вклад в развитие археологического фонда музея и вела работу как по нумизматике античного и средневекового периодов истории, так и по фонду драгоценных металлов, также участвовала в археологических экспедициях, в раскопках дольменов и работала в отряде, проводившем раскопки в Сухумской крепости.