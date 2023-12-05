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Абхазия Информ

ЮБИЛЕЙ ИСТОРИКА МИРРЫ КОНСТАНТИНОВНЫ ХОТЕЛАШВИЛИ-ИНАЛ-ИПА

Новости Вторник, 05 декабря 2023 12:08
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ЮБИЛЕЙ ИСТОРИКА МИРРЫ КОНСТАНТИНОВНЫ ХОТЕЛАШВИЛИ-ИНАЛ-ИПА

Сухум. 5 декабря 2023. Абхазия-Информ. Мирре Константиновне Хотелашвили-Инал-Ипа – историку, археологу, заслуженному работнику культуры Абхазии, почетному доктору АНА исполнилось 95 лет.

Мирра Константиновна внесла неоценимый вклад в развитие археологического фонда музея и вела работу как по нумизматике античного и средневекового периодов истории, так и по фонду драгоценных металлов, также участвовала в археологических экспедициях, в раскопках дольменов и работала в отряде, проводившем раскопки в Сухумской крепости.

Она автор многих статей, публикаций и книг на тему истории, этнографии и археологии.

Минкультуры Абхазии благодарит Мирру Константиновну за многолетнюю плодотворную работу в Абхазском государственном музее и развитие музейного дела и желает ей крепкого здоровья и благополучия.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 05 декабря 2023 12:14

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