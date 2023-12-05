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Абхазия Информ

ЛУКА ГАДЕЛИЯ И КРИСТИНА ЭШБА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

Новости Вторник, 05 декабря 2023 12:14
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ЛУКА ГАДЕЛИЯ И КРИСТИНА ЭШБА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

Сухум. 5 декабря 2023. Абхазия-Информ. В рамках органного абонемента Московской государственной филармонии прошел концерт с участием заслуженных артистов Республики Абхазия Луки Гаделия (орган) и Кристины Эшба (сопрано).

В программе вечера звучала музыка И.С.Баха для органа соло, знаменитый «Panis Angelicus» Сезара Франка, в исполнении Кристины Эшба в тандеме с виолончелистом Ильей Пашинцевым и Лукой Гаделия.

Государственный камерный оркестр Московской филармонии под управлением Заслуженного артиста России маэстро Алексея Уткина исполнил органный концерт Г.Ф. Генделя и грандиозный концерт итальянского композитора М. Э. Босси.

Серия органных абонементов Московской государственной филармонии – уникальный просветительский проект, направленный на популяризацию классической музыкальной культуры.

В рамках проекта исполняются, как знаменитые сочинения, так и «забытые» шедевры.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 05 декабря 2023 12:16

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