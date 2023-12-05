В АБХАЗИИ ВЫБЕРУТ ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ

Сухум. 5 декабря 2023. Абхазия-Информ. Госкомитетом по делам молодежи и спорта Абхазии 25 декабря планируется проведение торжественной церемонии вручения премии «Молодой лидер». Премия присуждается молодым работникам министерств и ведомств, входящих в структуру Кабинета министров Абхазии.

В настоящий момент завершился первый этап – заявочный. Руководители ведомств по запросу Госкомитета прислали имена трех кандидатов, возраст которых не превышает 30 лет, на звание лучшего работника своего ведомства.

На следующем этапе – оценочном, комиссией будет выбран один победитель от каждого ведомства. Также, в рамках премии будут награждены лучшие спортсмены.

Символом премии «Молодой лидер» является Нарт Сасрыкуа – главный герой абхазских сказаний о нартах. Автором символа является Мадина Бигуаа.