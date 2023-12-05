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Абхазия Информ

НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН МУЖЧИНА С МЕТАДОНОМ

Новости Вторник, 05 декабря 2023 12:24
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НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН МУЖЧИНА С МЕТАДОНОМ

Сухум. 5 декабря 2023. Абхазия-Информ. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на пешеходной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков службы по г. Сочи Краснодарской таможни остановили 31-летнего гражданина Абхазии. Он следовал из России в Абхазию по «зеленому коридору», пассажирскую таможенную декларацию не заполнял и не подавал.

В ходе таможенного контроля у мужчины был выявлен полимерный пакет с порошком белого цвета. Вещество было изъято и направлено на экспертизу в ЭКЦ УТ МВД России по ЮФО. По результатам экспертизы установлено, что в составе порошка находится наркотическое средство – метадон, массой 0,16 г.

По факту контрабанды наркотических средств возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.229.1 УК РФ. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершение преступления подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 05 декабря 2023 12:26

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