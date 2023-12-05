АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С МОЛОДЫМИ УЧЁНЫМИ АБХАЗИИ

Сухум. 5 декабря 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания встретился сегодня с участниками Конгресса молодых ученых, проходившего с 28 по 30 ноября на федеральной территории «Сириус». Абхазские молодые ученые рассказали о деловой программе, которая включала в себя актуальную внутреннюю и международную повестку в области науки и научной кооперации.

Глава государства обратил внимание молодых людей на необходимость расширения и углубления фундаментальных знаний и исследований.

«Именно вы – будущее Абхазии. Ваши знания и достижения в разных сферах будут напрямую влиять на развитие нашей страны», – сказал А.Бжания.

На встрече была также высказана идея создания Совета молодых ученых при президенте.

Глава государства данную идею поддержал, отметив важность наличия подобной площадки для прямого диалога и взаимодействия молодого научного сообщества с президентом.

Об этом сообщает сайт главы государства.