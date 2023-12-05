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Абхазия Информ

В МИНОБОРОНЫ НАЧАЛСЯ ЗИМНИЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ

Новости Вторник, 05 декабря 2023 16:49
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В МИНОБОРОНЫ НАЧАЛСЯ ЗИМНИЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ

Сухум. 5 декабря 2023. Абхазия-Информ. Согласно приказу министра обороны, в целях организованного начала зимнего периода обучения, комплексного проведения занятий по боевой готовности в воинских частях и подразделениях, в первые дни зимнего периода обучения в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил на 2024 год, группы от Министерства обороны прибыли в воинские части для контроля в организации боевой подготовки.

В ходе работы группы проверяли наличие и выполнение планов боевой подготовки, планов проведения тактико-строевых занятий по боевой готовности; организацию командирской подготовки, подготовку техники, вооружения, учебно-материальной базы к проведению занятий по боевой готовности, подготовку к началу зимнего периода обучения.

Зимний период обучения во всех воинских частях и подразделениях начался с проведения торжественного построения под руководством командиров воинских частей и отдельных подразделений, доведения до личного состава целей и задач боевой подготовки, ознакомление с боевой техникой и вооружением. В течение учебного дня проводились занятия по общественно-государственной подготовке; мерам безопасности при проведении занятий, учений, работе на технике, вооружении; противопожарной подготовке; военно-медицинской подготовке.

5 декабря в воинских частях и подразделениях прошли тактико-строевые занятия, в ходе которых была проведена комплексная тренировка в действиях по тревоге в составе воинских частей и отдельных подразделений Министерства обороны Республики Абхазия.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 05 декабря 2023 16:52

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