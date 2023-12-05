В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ ВЕЧЕР ПАМЯТИ ДАУРА ЗАНТАРИЯ

«Даур Зантария – один из самых одаренных людей, встреченных мною в жизни. Мягкий, доброжелательный, милый, он был открыт всему талантливому и в русской, и в абхазской литературе. Еще до того, как я прочел стихи и прозу Даура, мне был подарен случай, скрепивший наши отношения. В Абхазии я попал в дом Даура на застолье. Поздним вечером на берегу моря он читал мне свои стихи. Я сразу понял – передо мной поэт», – так описал свои впечатления о встрече с Дауром Зантария поэт и прозаик Евгений Рейн.

В вечере памяти примут участие директор Центра Даура Зантария в Сухуме Циза Гумба, абхазский писатель и переводчик Денис Чачхалиа, поэт и переводчик Анил Джанвиджай (Индия), историк Юрий Анчабадзе, писатели Леонид Банов, Марина Москвина, Владислав Отрошенко, писатель, художник Леонид Тишков, музыкант Сергей Летов (Россия).

Модератор – писатель, антрополог Игорь Сид, исследователь творчества Даура Зантария.

Место проведения: Москва, ул. Поварская 52/55, дом Ростовых.

Дата и время: 7 декабря 2023, 19:00-21:00.

Об этом сообщается пресс-служба Московской абхазской диаспоры.