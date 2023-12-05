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Абхазия Информ

ЖИТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАДЕРЖАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Новости Вторник, 05 декабря 2023 18:32
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ЖИТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАДЕРЖАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 5 декабря 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники УКОН МВД в ходе разработки оперативной информации установили лицо, подозреваемое в сбыте наркотических средств. Мужчина курсировал на личном автотранспорте в безлюдных районах с. Приморское.

Огарев Святослав Михайлович 1975г.р., житель Московской области был задержан и доставлен в МВД Абхазии. При личном досмотре задержанного сотрудники милиции изъяли 15 обмотанных клейкой лентой свёртков с белым порошкообразным веществом внутри. Как пояснил гражданин Огарев, в хранимых у него свертках содержится наркотическое средство. Так же, два аналогичных свертка были обнаружены и изъяты в местах ранее сделанных закладках.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин Огарев, действуя по предварительному сговору с лицом, выступающим в роли «куратора» приобрел наркотическое средство «метадон» с целью последующего сбыта на территории Республики Абхазия. Продажа наркотика осуществлялась по так называемому каналу «Кира». Реализуя свой преступный умысел, Святослав Огарев раскладывал свертки с наркотическим средством в тайные места.

Несмотря на злостное сопротивление сотрудникам милиции, последний был задержан в с. Приморское Гудаутского района с поличным. Оперативные мероприятия провели сотрудники УКОН МВД совместно с уголовным розыском Гудаутского РОВД.

Общая масса наркотического средства «Метадон», изъятого в результате личного досмотра гражданина Огарева и обследования участков местности ранее сделанных закладок составила 14,377 гр.

Следственным управлением МВД Абхазии по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА в отношении Святослава Огарева возбуждено уголовное дело. Он заключён под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 05 декабря 2023 18:41

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