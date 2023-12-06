ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ВОДЫ

Сухум. 6 декабря 2023. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» г.Сухум сообщает: в связи с ремонтными работами на: ул.Лакоба – Воронова, Когония – Воронова, ул.Чачба 88, ул.Сахарова – Ардзынба, Гулия – Сахарова, на насосной станции №4 (с. Гумиста) – устройство аварийного выпуска и установки задвижки на Массиве, завтра, 7 декабря, с 00:00 до 18:00 будет прекращена подача питьевой воды на Новый район, Массив Гумиста, ул. Эшба, Старый Поселок, вокзал, центральную и нагорную части города, ВИЭМ, рынок и Маяк.