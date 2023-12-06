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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ВОДЫ

Новости Среда, 06 декабря 2023 15:28
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Сухум. 6 декабря 2023. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» г.Сухум сообщает: в связи с ремонтными работами на: ул.Лакоба – Воронова, Когония – Воронова, ул.Чачба 88, ул.Сахарова – Ардзынба, Гулия – Сахарова, на насосной станции №4 (с. Гумиста) – устройство аварийного выпуска и установки задвижки на Массиве, завтра, 7 декабря, с 00:00 до 18:00 будет прекращена подача питьевой воды на Новый район, Массив Гумиста, ул. Эшба, Старый Поселок, вокзал, центральную и нагорную части города, ВИЭМ, рынок и Маяк.

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