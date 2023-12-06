ПЛАН ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН МНС НА 125%
Сухум. 6 декабря 2023. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Абхазии и инспекций по городу Сухум и районам за 11 месяцев 2023 года в бюджет республики поступило налоговых платежей на сумму 4 737,9 млн руб. при плане 3 796,7 млн руб. Выполнение составило 125%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 941,2 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 121%, что в суммарном выражении – 808,2 млн руб.
Поступления налоговых платежей по районам за 11 месяцев 2023 года составили:
По г. Сухум – при плане 1 817,8 млн руб. поступило 2 173,2 млн руб. выполнение 120%.
По Гагрскому району – при плане 1 182,6 млн руб. поступило 1 567,4 млн руб. выполнение 133%.
По Гудаутскому району – при плане 336,2 млн руб. поступило – 482,8 млн руб. выполнение 144%.
По Сухумскому району – при плане 101,4 млн руб. поступило – 150,1 млн руб. выполнение 148%.
По Гулрыпшскому району – при плане 94,0 млн руб. поступило – 123,4 млн руб. выполнение 130%.
По Очамчырскому району – при плане 179,1 млн руб. поступило 118,7 млн руб. выполнение 66%.
По Ткуарчалскому району – при плане 32,7 млн руб. поступило – 42,0 млн руб. выполнение 128%.
По Галскому району – при плане 51,8 млн руб. поступило – 80,3 млн руб. выполнение 155%.