ПЛАН ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН МНС НА 125%

Сухум. 6 декабря 2023. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Абхазии и инспекций по городу Сухум и районам за 11 месяцев 2023 года в бюджет республики поступило налоговых платежей на сумму 4 737,9 млн руб. при плане 3 796,7 млн руб. Выполнение составило 125%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 941,2 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 121%, что в суммарном выражении – 808,2 млн руб.