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Абхазия Информ

ПЛАН ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН МНС НА 125%

Новости Среда, 06 декабря 2023 15:40
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ПЛАН ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН МНС НА 125%

Сухум. 6 декабря 2023. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Абхазии и инспекций по городу Сухум и районам за 11 месяцев 2023 года в бюджет республики поступило налоговых платежей на сумму 4 737,9 млн руб. при плане 3 796,7 млн руб. Выполнение составило 125%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 941,2 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 121%, что в суммарном выражении – 808,2 млн руб.

Поступления налоговых платежей по районам за 11 месяцев 2023 года     составили:

По г. Сухум – при плане 1 817,8 млн руб. поступило 2 173,2 млн руб. выполнение 120%.

По Гагрскому району – при плане 1 182,6 млн руб. поступило 1 567,4 млн руб. выполнение 133%.

По Гудаутскому району – при плане 336,2 млн руб. поступило – 482,8 млн руб. выполнение 144%.

По Сухумскому району – при плане 101,4 млн руб. поступило – 150,1 млн руб. выполнение 148%.

По Гулрыпшскому району – при плане 94,0 млн руб. поступило – 123,4 млн руб. выполнение 130%.

По Очамчырскому району – при плане 179,1 млн руб. поступило 118,7 млн руб. выполнение 66%.

По Ткуарчалскому району – при плане 32,7 млн руб. поступило – 42,0 млн руб. выполнение 128%.

По Галскому району – при плане 51,8 млн руб. поступило – 80,3 млн руб. выполнение 155%.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 06 декабря 2023 15:42

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