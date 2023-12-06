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Абхазия Информ

В ГТК ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

Новости Среда, 06 декабря 2023 15:43
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В ГТК ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

Сухум. 6 декабря 2023. Абхазия-Информ. По данным таможенной статистики и анализа ГТК Республики Абхазия объем начислений таможенных платежей за 11 месяцев 2023 года составил 3 млрд 343 млн руб., что в сравнении с плановыми показателями больше на 742 млн руб. Контрольный показатель по плану за 11 месяцев текущего года выполнен на 129%.

В сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года в текущем году начислено 671 млн руб. (за 11 месяцев 2022 года было начислено 2 млрд 672 млн руб.).

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 06 декабря 2023 15:45

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