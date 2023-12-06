В ГТК ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

Сухум. 6 декабря 2023. Абхазия-Информ. По данным таможенной статистики и анализа ГТК Республики Абхазия объем начислений таможенных платежей за 11 месяцев 2023 года составил 3 млрд 343 млн руб., что в сравнении с плановыми показателями больше на 742 млн руб. Контрольный показатель по плану за 11 месяцев текущего года выполнен на 129%.