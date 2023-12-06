РУКОВОДСТВО АГУ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДИАЛОГ»
Сухум. 6 декабря 2023. Абхазия-Информ. Ректор Абхазского государственного университета, академик Алеко Гварамия и первый проректор АГУ Роман Дбар приняли участие в заседании рабочей группы «Наука и образование» форума «Петербургский диалог».
Встреча проходила в Сочи под председательством ректора Санкт-Петербургского государственного экономического университета, доктора экономических наук, профессора, академика РАЕН и Международной академии наук высшей школы, Игоря Анатольевича Максимцева.
Тема заседания – «Научно-образовательные проекты университетов в новых условиях».
На встрече с докладом выступил ректор АГУ, академик Алеко Гварамия.
Об этом Абхазия-Информ сообщили в отделе информации и медиа коммуникации АГУ.