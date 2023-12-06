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Абхазия Информ

РУКОВОДСТВО АГУ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДИАЛОГ»

Новости Среда, 06 декабря 2023 15:55
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РУКОВОДСТВО АГУ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДИАЛОГ»

Сухум. 6 декабря 2023. Абхазия-Информ. Ректор Абхазского государственного университета, академик Алеко Гварамия и первый проректор АГУ Роман Дбар приняли участие в заседании рабочей группы «Наука и образование» форума «Петербургский диалог».

Встреча проходила в Сочи под председательством ректора Санкт-Петербургского государственного экономического университета, доктора экономических наук, профессора, академика РАЕН и Международной академии наук высшей школы, Игоря Анатольевича Максимцева.

Тема заседания – «Научно-образовательные проекты университетов в новых условиях».

На встрече с докладом выступил ректор АГУ, академик Алеко Гварамия.

Об этом Абхазия-Информ сообщили в отделе информации и медиа коммуникации АГУ.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 06 декабря 2023 16:08

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