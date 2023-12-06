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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
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Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

7 И 8 ДЕКАБРЯ В ГАГРЕ БУДУТ ОФОРМЛЯТЬ И ВЫДАВАТЬ РОССИЙСКИЕ ЗАГРАНПАСПОРТА

Новости Среда, 06 декабря 2023 16:13
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7 И 8 ДЕКАБРЯ В ГАГРЕ БУДУТ ОФОРМЛЯТЬ И ВЫДАВАТЬ РОССИЙСКИЕ ЗАГРАНПАСПОРТА

Сухум. 6 декабря 2023. Абхазия-Информ. Консульский отдел Посольства России в Абхазии сообщает: 7 декабря (четверг) с 12:00 до 17:00 и 8 декабря (пятница) с 10:00 до 16:45 в консульском пункте в г. Гагра (районное отделение милиции) будет производиться прием документов на оформление российского пятилетнего загранпаспорта и выдача готовых российских загранпаспортов.

Для получения готового документа необходимо предварительно оставить заявку по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по телефону консульского отдела Посольства России в Абхазии +7-840-226-03-91.

При получении паспорта следует предъявить документ удостоверяющий личность: российский загранпаспорт (при наличии – общегражданский паспорт РФ) или паспорт гражданина Абхазии.

Для получения паспорта несовершеннолетним гражданином, заявителю (родителю) необходимо также предъявить оригинал свидетельства о рождении.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 06 декабря 2023 17:31

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