7 И 8 ДЕКАБРЯ В ГАГРЕ БУДУТ ОФОРМЛЯТЬ И ВЫДАВАТЬ РОССИЙСКИЕ ЗАГРАНПАСПОРТА

Сухум. 6 декабря 2023. Абхазия-Информ. Консульский отдел Посольства России в Абхазии сообщает: 7 декабря (четверг) с 12:00 до 17:00 и 8 декабря (пятница) с 10:00 до 16:45 в консульском пункте в г. Гагра (районное отделение милиции) будет производиться прием документов на оформление российского пятилетнего загранпаспорта и выдача готовых российских загранпаспортов.⠀

Для получения готового документа необходимо предварительно оставить заявку по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по телефону консульского отдела Посольства России в Абхазии +7-840-226-03-91.

При получении паспорта следует предъявить документ удостоверяющий личность: российский загранпаспорт (при наличии – общегражданский паспорт РФ) или паспорт гражданина Абхазии.⠀

Для получения паспорта несовершеннолетним гражданином, заявителю (родителю) необходимо также предъявить оригинал свидетельства о рождении.