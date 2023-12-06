В ОЧАМЧЫРСКОМ ДЮ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА

Сухум. 6 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Очамчырском Доме юношества подвели итоги уходящего года. Директор Сельма Зантария рассказала, что в этом году, 20 человек впервые прошли курсы по изготовлению абхазского национального музыкального инструмента – ачамгура. Всего выпускниками было изготовлено 12 инструментов.