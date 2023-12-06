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Абхазия Информ

В ОЧАМЧЫРСКОМ ДЮ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА

Новости Среда, 06 декабря 2023 17:31
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В ОЧАМЧЫРСКОМ ДЮ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА

Сухум. 6 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Очамчырском Доме юношества подвели итоги уходящего года. Директор Сельма Зантария рассказала, что в этом году, 20 человек впервые прошли курсы по изготовлению абхазского национального музыкального инструмента – ачамгура. Всего выпускниками было изготовлено 12 инструментов.

Также на базе Дома юношества проходили курсы по обучению 1С бухгалтерии, 3D моделированию, кройке и шитью и др.

Пользуясь случаем, всех желающих, пригласили посетить новогоднюю ярмарку, которая пройдёт на первом этаже Дома юношества 26, 27 и 28 декабря.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 06 декабря 2023 17:34

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