В ОЧАМЧЫРСКОМ ДЮ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
Сухум. 6 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Очамчырском Доме юношества подвели итоги уходящего года. Директор Сельма Зантария рассказала, что в этом году, 20 человек впервые прошли курсы по изготовлению абхазского национального музыкального инструмента – ачамгура. Всего выпускниками было изготовлено 12 инструментов.
Также на базе Дома юношества проходили курсы по обучению 1С бухгалтерии, 3D моделированию, кройке и шитью и др.
Пользуясь случаем, всех желающих, пригласили посетить новогоднюю ярмарку, которая пройдёт на первом этаже Дома юношества 26, 27 и 28 декабря.