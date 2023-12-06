АГУ ИЗДАЛ КНИГИ УЧЕНОГО ВАЛЕРИЯ БИГУАА

Сухум. 6 декабря 2023. Абхазия-Информ. Вышли в свет три книги ученого, историка-этнографа, доктора исторических наук, профессора Абхазского государственного университета Валерия Бигуаа: «Анцәахаҵара – абхазская традиционная религия», «Абхазская фамилистика. Секреты абхазского долгожительства. Этнография традиционно-бытовой культуры абхазов» и «В кругу выдающихся друзей и коллег (рецензии и научные портреты)».

В книге-монографии «Анцәахаҵара – абхазская традиционная религия» рассматривается традиционная религия абхазского народа «анцәахаҵара», которая непрерывно функционирует в его духовной жизни, несмотря на господствующее положение в стране христианства. Работа состоит из трех разделов: «Пантеон абхазских богов: опыт структурирования системы», «Обрядовая практика общенародных культов» и «Обрядовая практика родовых культов как институт традиционной религии абхазов».

Автор делает вывод о том, что абхазская религия – это целостная система духовной культуры абхазского народа, которая в типологическом отношении входит в орбиту духовной культуры горских народов Кавказа, главным образом адыгских, с которыми абхазы имеют общие и близкие этнические и культурные корни, а также выявляет историко-этнологические параллели с древнейшими цивилизациями Передней Азии и Ближнего Востока.

Вторая книга автора содержит его ранние монографические работы и статьи, помещенные в сборниках научных трудов, в каждой из которых рассматриваются различные вопросы традиционно-бытовой культуры абхазского народа,

в основе которых – полевые этнологические исследования.

В третьей книге Валерия Бигуаа «В кругу выдающихся друзей и коллег» содержатся научные портреты выдающихся представителей исторического, этнографического и филологического абхазоведения, а также статьи, посвященные тому или иному событию, имевшему место в жизни абхазского общества, рецензии на научные труды отдельных его коллег, отзывы о диссертации ряда соискателей ученой степени кандидата или доктора исторических наук.

Издание работ Валерия Бигуаа в типографии АГУ осуществлено при поддержке ректора Абхазского государственного университета, академика Алеко Гварамия и проректора по науке, доктора филологических наук, профессора Джульетты Адлейба.

Книги рассчитаны на историков, этнографов, фольклористов, литераторов, аспирантов, студентов гуманитарных специальностей и всех тех, кто интересуется миром абхазоведения.