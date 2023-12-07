ПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ ПРАВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ АБХАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ФАМИЛИИ

«Необходимость внесения изменений в этот закон обусловлена тем, что в действующем законодательстве существует пробел в части предоставления лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия, являющимся этническими абхазами (абаза), прямыми потомками утративших абхазскую национальную принадлежность (абаза) в результате исторических событий XIX–XX веков, права на восстановление абхазской национальной принадлежности и фамилии», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В дополнение к указанному законопроекту принят в окончательном чтении проект закона «О внесении изменения в статью 47 части первой Гражданского кодекса РА», который дополнит перечень актов гражданского состояния, подлежащих государственной регистрации. Также принят проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О государственной пошлине», устанавливающий государственную пошлину за регистрацию восстановления абхазской национальной принадлежности. За принятие трех законопроектов депутаты проголосовали единогласно.

Об этом сообщает Апсныпресс.