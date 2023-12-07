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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ ПРАВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ АБХАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ФАМИЛИИ

Новости Четверг, 07 декабря 2023 18:38
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ПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ ПРАВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ АБХАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ФАМИЛИИ

Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли во втором окончательном чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «Об актах гражданского состояния».

«Необходимость внесения изменений в этот закон обусловлена тем, что в действующем законодательстве существует пробел в части предоставления лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия, являющимся этническими абхазами (абаза), прямыми потомками утративших абхазскую национальную принадлежность (абаза) в результате исторических событий XIX–XX веков, права на восстановление абхазской национальной принадлежности и фамилии», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В дополнение к указанному законопроекту принят в окончательном чтении проект закона «О внесении изменения в статью 47 части первой Гражданского кодекса РА», который дополнит перечень актов гражданского состояния, подлежащих государственной регистрации. Также принят проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О государственной пошлине», устанавливающий государственную пошлину за регистрацию восстановления абхазской национальной принадлежности. За принятие   трех законопроектов депутаты проголосовали единогласно.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 07 декабря 2023 18:42

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