ОПЕРАТОРЫ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕРЫ ОБЪЯСНИЛИ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ В АБХАЗИИ
Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Государственном комитете по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию состоялось совещание с участием операторов мобильной связи и интернет провайдеров Республики Абхазия по вопросу повышения тарифов на оказываемые интернет услуги населению.
Председатель Госкомсвязи Роланд Берулава ознакомил представителей мобильных операторов связи и интернет провайдеров с недовольством среди абонентов, в связи с повышением цен на интернет услуги и попросил разъяснить, с чем связана сложившаяся ситуация.
В свою очередь операторы сотовой связи и интернет провайдеры проинформировали, что они с пониманием относятся к реакции со стороны абонентов, но рост цен на интернет услуги является вынужденной мерой, вызванной:
Значительным повышением курса валют;
Ростом цен на электроэнергию;
Ростом цен на оборудование и материалы, удорожанием логистики, а также значительным ростом цен в мировой экономике;
Ростом цен на топливо.
https://gks.apsny.land/item/434-operatory-mobilnoj-svyazi-i-internet-provajdery-respubliki-abkhaziya-obyasnili-povyshenie-tarifov-na-internet-uslugi
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