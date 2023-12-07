 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Декабрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОПЕРАТОРЫ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕРЫ ОБЪЯСНИЛИ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 07 декабря 2023 18:42
Оцените материал
(0 голосов)
ОПЕРАТОРЫ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕРЫ ОБЪЯСНИЛИ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ В АБХАЗИИ

Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Государственном комитете по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию состоялось совещание с участием операторов мобильной связи и интернет провайдеров Республики Абхазия по вопросу повышения тарифов на оказываемые интернет услуги населению.

Председатель Госкомсвязи Роланд Берулава ознакомил представителей мобильных операторов связи и интернет провайдеров с недовольством среди абонентов, в связи с повышением цен на интернет услуги и попросил разъяснить, с чем связана сложившаяся ситуация.

В свою очередь операторы сотовой связи и интернет провайдеры проинформировали, что они с пониманием относятся к реакции со стороны абонентов, но рост цен на интернет услуги является вынужденной мерой, вызванной:

Значительным повышением курса валют;

Ростом цен на электроэнергию;

Ростом цен на оборудование и материалы, удорожанием логистики, а также значительным ростом цен в мировой экономике;

Ростом цен на топливо.

https://gks.apsny.land/item/434-operatory-mobilnoj-svyazi-i-internet-provajdery-respubliki-abkhaziya-obyasnili-povyshenie-tarifov-na-internet-uslugi

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 07 декабря 2023 18:45

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ ПРАВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ АБХАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ФАМИЛИИ ЗАКОНОПРОЕКТ «О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2024 ГОД» ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.