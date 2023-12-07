ОПЕРАТОРЫ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕРЫ ОБЪЯСНИЛИ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ В АБХАЗИИ

Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Государственном комитете по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию состоялось совещание с участием операторов мобильной связи и интернет провайдеров Республики Абхазия по вопросу повышения тарифов на оказываемые интернет услуги населению.

Председатель Госкомсвязи Роланд Берулава ознакомил представителей мобильных операторов связи и интернет провайдеров с недовольством среди абонентов, в связи с повышением цен на интернет услуги и попросил разъяснить, с чем связана сложившаяся ситуация.

В свою очередь операторы сотовой связи и интернет провайдеры проинформировали, что они с пониманием относятся к реакции со стороны абонентов, но рост цен на интернет услуги является вынужденной мерой, вызванной:

Значительным повышением курса валют;

Ростом цен на электроэнергию;

Ростом цен на оборудование и материалы, удорожанием логистики, а также значительным ростом цен в мировой экономике;

Ростом цен на топливо.

https://gks.apsny.land/item/434-operatory-mobilnoj-svyazi-i-internet-provajdery-respubliki-abkhaziya-obyasnili-povyshenie-tarifov-na-internet-uslugi