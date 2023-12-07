ЗАКОНОПРОЕКТ «О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2024 ГОД» ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. Парламентарии приняли в первом чтении законопроект «О республиканском бюджете на 2024 год». Основные параметры Госбюджета:

Основные параметры республиканского бюджета:

по доходам – 10 млрд 931 млн 384,9 тыс. рублей,

по расходам – 12 млрд 197 млн 026,1 тыс. рублей.

дефицит бюджета – 1 млрд 265 млн 641,2 тыс. рублей.

Финансовая помощь Российской Федерации планируется:

в целях социально-экономического развития Республики Абхазия – 3 млрд 900 млн 732,7 тыс. рублей,

в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023-2025 годы – 1 млрд 093 млн 500,0 тыс. рублей,

на финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики Программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы – 162 млн рублей.

Верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января 2025 устанавливается в сумме 1 млрд 305 млн рублей, а верхний предел республиканского внешнего долга – в сумме 1 млрд 021 млн 439,9 тыс. рублей.

На погашение основного долга по государственному экспортному кредиту, предоставленному Российской Федерацией Республике Абхазия, в 2024 году планируется направить 88 млн 453,4 тыс. рублей.

За принятие законопроекта проголосовали 25 депутатов, против – двое.

Об этом сообщает Апсныпресс.