ЗАКОНОПРОЕКТ «О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2024 ГОД» ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. Парламентарии приняли в первом чтении законопроект «О республиканском бюджете на 2024 год». Основные параметры Госбюджета:
- по доходам – 14 млрд 361 млн 093,4 тыс. рублей,
- по расходам –15 млрд 789 млн 411,2 тыс. рублей,
- дефицит бюджета – 1 млрд 428 млн 317,8 тыс. рублей.
Основные параметры республиканского бюджета:
- по доходам – 10 млрд 931 млн 384,9 тыс. рублей,
- по расходам – 12 млрд 197 млн 026,1 тыс. рублей.
- дефицит бюджета – 1 млрд 265 млн 641,2 тыс. рублей.
Финансовая помощь Российской Федерации планируется:
- в целях социально-экономического развития Республики Абхазия – 3 млрд 900 млн 732,7 тыс. рублей,
- в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023-2025 годы – 1 млрд 093 млн 500,0 тыс. рублей,
- на финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики Программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы – 162 млн рублей.
Верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января 2025 устанавливается в сумме 1 млрд 305 млн рублей, а верхний предел республиканского внешнего долга – в сумме 1 млрд 021 млн 439,9 тыс. рублей.
На погашение основного долга по государственному экспортному кредиту, предоставленному Российской Федерацией Республике Абхазия, в 2024 году планируется направить 88 млн 453,4 тыс. рублей.
За принятие законопроекта проголосовали 25 депутатов, против – двое.
Об этом сообщает Апсныпресс.
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