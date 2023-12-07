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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

ЗАКОНОПРОЕКТ «О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2024 ГОД» ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Новости Четверг, 07 декабря 2023 18:46
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ЗАКОНОПРОЕКТ «О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2024 ГОД» ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. Парламентарии приняли в первом чтении законопроект «О республиканском бюджете на 2024 год». Основные параметры Госбюджета:

  • по доходам – 14 млрд 361 млн 093,4 тыс. рублей,
  • по расходам –15 млрд 789 млн 411,2 тыс. рублей,
  • дефицит бюджета – 1 млрд 428 млн 317,8 тыс. рублей.

Основные  параметры  республиканского бюджета:

  • по доходам – 10 млрд 931 млн 384,9 тыс. рублей,
  • по расходам – 12 млрд 197 млн 026,1 тыс. рублей.
  • дефицит бюджета – 1 млрд 265 млн 641,2 тыс. рублей.

Финансовая  помощь Российской Федерации планируется:

  • в целях социально-экономического развития Республики Абхазия – 3 млрд 900 млн 732,7 тыс. рублей,
  • в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023-2025 годы – 1 млрд 093 млн 500,0 тыс. рублей,
  • на финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики Программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы – 162  млн  рублей.

Верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января 2025 устанавливается в  сумме 1 млрд 305  млн  рублей, а верхний предел республиканского внешнего долга  – в сумме 1 млрд 021 млн 439,9 тыс. рублей.

На погашение основного долга по государственному экспортному кредиту, предоставленному Российской Федерацией Республике Абхазия, в 2024 году  планируется направить 88  млн 453,4 тыс. рублей.

За принятие законопроекта проголосовали 25 депутатов, против – двое.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 07 декабря 2023 18:51

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