ЗАКОНОПРОЕКТЫ О БЮДЖЕТАХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ АБХАЗИИ НА 2024 ГОД ПРИНЯТЫ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении законопроекты о бюджетах на 2024 год шести внебюджетных фондов. Все бюджеты являются бездефицитными.

Доходы и расходы бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2024 год планируются в сумме 224 млн 696,9 тыс. рублей.