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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ О БЮДЖЕТАХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ АБХАЗИИ НА 2024 ГОД ПРИНЯТЫ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Новости Четверг, 07 декабря 2023 18:52
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ О БЮДЖЕТАХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ АБХАЗИИ НА 2024 ГОД ПРИНЯТЫ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении законопроекты о бюджетах на 2024 год шести внебюджетных фондов. Все бюджеты являются бездефицитными.

Доходы и расходы бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2024 год планируются в сумме 224 млн 696,9 тыс. рублей.

Бюджет Пенсионного фонда по доходам и расходам составит 1 млрд 565 млн 726,5 тыс. рублей.

Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования по доходам и расходам прогнозируется в сумме 71 млн 425,9 тыс. рублей.

Бюджет Фонда репатриации по доходам и расходам составит 263 млн 069,0 тыс. рублей.

Бюджет Фонда социального страхования и охраны труда по доходам и расходам составит 197 млн 812,5 тыс. рублей.

Доходы и расходы Дорожного фонда планируются в размере 130 млн рублей.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 07 декабря 2023 18:54

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