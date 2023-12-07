ЗАКОНОПРОЕКТЫ О БЮДЖЕТАХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ АБХАЗИИ НА 2024 ГОД ПРИНЯТЫ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении законопроекты о бюджетах на 2024 год шести внебюджетных фондов. Все бюджеты являются бездефицитными.
Доходы и расходы бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2024 год планируются в сумме 224 млн 696,9 тыс. рублей.
Бюджет Пенсионного фонда по доходам и расходам составит 1 млрд 565 млн 726,5 тыс. рублей.
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования по доходам и расходам прогнозируется в сумме 71 млн 425,9 тыс. рублей.
Бюджет Фонда репатриации по доходам и расходам составит 263 млн 069,0 тыс. рублей.
Бюджет Фонда социального страхования и охраны труда по доходам и расходам составит 197 млн 812,5 тыс. рублей.
Доходы и расходы Дорожного фонда планируются в размере 130 млн рублей.
Об этом сообщает Апсныпресс.
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