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Абхазия Информ

СРОК ДЕЙСТВИЯ ВЫДАННОГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ С ПЯТИ ДО ДЕСЯТИ ЛЕТ

Новости Четверг, 07 декабря 2023 18:55
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СРОК ДЕЙСТВИЯ ВЫДАННОГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ С ПЯТИ ДО ДЕСЯТИ ЛЕТ

Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли во втором и окончательном чтении изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия».

Законопроектом предусматривается упорядочение и более чёткое разъяснение отдельных норм действующего закона, а также устранение существующих в нем пробелов.

«Данным законопроектом предлагается внесение поправок в статьи 10 и 34 действующего закона «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия», а именно: увеличить срок действия выданного вида на жительство с пяти до десяти лет; установить перечень документов, выдаваемых Паспортным управлением МВД Абхазии и его территориальными подразделениями, подтверждающих постоянное проживание иностранных граждан на территории Республики Абхазия в течение необходимого количества лет», – отмечается в пояснительной записке.

Депутаты единогласно проголосовали за предложенные изменения.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 07 декабря 2023 18:57

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