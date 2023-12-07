СРОК ДЕЙСТВИЯ ВЫДАННОГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ С ПЯТИ ДО ДЕСЯТИ ЛЕТ
Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли во втором и окончательном чтении изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия».
Законопроектом предусматривается упорядочение и более чёткое разъяснение отдельных норм действующего закона, а также устранение существующих в нем пробелов.
«Данным законопроектом предлагается внесение поправок в статьи 10 и 34 действующего закона «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия», а именно: увеличить срок действия выданного вида на жительство с пяти до десяти лет; установить перечень документов, выдаваемых Паспортным управлением МВД Абхазии и его территориальными подразделениями, подтверждающих постоянное проживание иностранных граждан на территории Республики Абхазия в течение необходимого количества лет», – отмечается в пояснительной записке.
Депутаты единогласно проголосовали за предложенные изменения.
Об этом сообщает Апсныпресс.
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