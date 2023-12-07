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Абхазия Информ

ЗАКОНОПРОЕКТ О РЕГУЛИРОВАНИИ ОБОРОТА ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Новости Четверг, 07 декабря 2023 19:03
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ЗАКОНОПРОЕКТ О РЕГУЛИРОВАНИИ ОБОРОТА ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. Депутаты приняли законопроект «О регулировании оборота устройств для потребления никотинсодержащей продукции, их составных частей и элементов» в первом чтении.

«Законопроект разработан в целях защиты жизни и здоровья населения Республики Абхазия, в особенности несовершеннолетних от последствий потребления никотинсодержащей продукции. В последнее время на территории Абхазии наблюдается стремительный рост оборота ингаляционных устройств (т.н. вейпов) для потребления никотиносодержащей продукции (растворов никотина, жидкостей с добавлением ароматизаторов и красителей, добавок, усиливающих никотиновую зависимость), в том числе электронных систем доставки никотина, а также жидкостей без содержания никотина или с его минимальным содержанием», – сказал депутат Инар Гицба.

Он также обратил внимание на увеличение процента использования таких приборов школьниками и несовершеннолетними детьми, что не может не вызывать беспокойство.

Появляющиеся новые изделия агрессивно продвигаются, как «более безопасные», «вкусные» и «бездымные». Представляя эти изделия как «безопасный» и «вкусный» продукт, производители такой продукции используют маркетинговую тактику для привлечения новых потребителей, в частности несовершеннолетних, и приучают детей к никотину.

«Исследования показали, что потребление электронных сигарет (вейпинг) воздействует на защитные барьеры легких, провоцируя фиброз, развитие хронического бронхита, повышает риск развития инфаркта миокарда и инсульта, онкологических заболеваний, неблагоприятно влияет на репродуктивную систему человека, формируется никотиновая зависимость. Более того, поступление никотина в организм беременных повышает риск появления негативных последствий для развития головного мозга плода. Кроме того, некоторые модели ЭСДН содержат другие вредоносные химические вещества, такие как ацетальдегид, ацетон, формальдегид и др. С использованием электронных систем доставки никотина связан также целый ряд физических травм, включая ожоги от взрыва или неправильного срабатывания устройства. Серьёзную опасность может представлять протечка устройств ЭСДН, в результате которой ядовитая жидкость может попасть на кожу или в организм ребёнка. В настоящее время уже более чем в тридцати странах мира действует запрет на продажу ЭСДН», – говорится в пояснительной записке.

По данным ГТК, с 1 января 2020 г. по 2 мая 2023 г., в Абхазию ввезено более 71 тысячи   электронных устройств для потребления никотиносодержащей продукции и курительных жидкостей.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 07 декабря 2023 19:06

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