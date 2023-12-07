ПАРЛАМЕНТ ПРЕДЛАГАЕТ ИЗМЕНИТЬ ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Согласно п. 5 ст. 8 действующего закона «Об Общественной палате Республики Абхазия», Общественная палата формируется из 13 граждан Республики Абхазия, утверждаемых президентом, 11 представителей районов и городов; 11 представителей политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений, которые зарегистрированы Минюстом.

Депутаты предлагают ввести 25-летний возрастной ценз для членов Общественной палаты, расширить круг лиц, которые не могут быть членами Общественной палаты в связи с болезнью алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами, а также члены политических партий и объединений.

Исходя из принципа равенства ветвей власти, депутаты предлагают наделить их правом выдвижения членов Общественной палаты от Парламента.

Согласно еще одной поправке, представителей от районов и городов будут избирать органы местного самоуправления, после чего они автоматически попадают в состав Общественной палаты.

«Кроме изменения способа и принципа формирования Общественной палаты, к имеющимся полномочиям Палаты следует добавить и такое право, как предоставление площадки Общественной палатой для общественного диалога между гражданским обществом и представителями исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. Благодаря этому у различных политических партий, движений, общественных организаций и представителей гражданского общества будет возможность напрямую задать вопросы, связанные с деятельностью государственных органов власти. Общественный диалог между гражданским обществом и представителями государственной власти станет хорошим подспорьем для большего развития демократических устоев общества в нашей Республике», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Об этом сообщает Апсныпресс.