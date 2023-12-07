ПАРЛАМЕНТ ПРЕДЛАГАЕТ КОНФИСКОВЫВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ПО НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ СУДА

Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. . Депутаты приняли законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере борьбы с незаконной добычей криптовалют» в первом чтении. Речь идет о внесении изменений в КоАП и УК РА.

Документ представил председатель парламентского Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц.

Документ направлен на совершенствование правовых механизмов по борьбе с незаконным потреблением электроэнергии лицами, осуществляющими деятельность по добыче криптовалют с использованием мощностей Единого оператора передающих и распределительных сетей.

В соответствии с изменениями, которые предлагается внести в КоАП, присоединение к электрическим сетям, находящимся в ведении Единого оператора передающих и распределительных сетей, а равно потребление электроэнергии нарушением установленного законодательством Республики Абхазия порядка для осуществления деятельности по добыче криптовалют, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере 40 МРОТ за каждый киловатт мощности подключенного к электрическим сетям оборудования для добычи криптовалют.

Повторное совершение этого административного правонарушения в течение года влечет наложение административного штрафа в размере 50 МРОТ с конфискацией оборудования по добыче криптовалют.

В качестве санкции за первичное присоединение к электрическим сетям, находящимся в ведении Единого оператора передающих и распределительных сетей, за потребление электроэнергии с нарушением установленного законодательством Абхазии порядка для осуществления деятельности по добыче криптовалют, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, конфискацию оборудования по добыче криптовалют.

Конфискация оборудования будет осуществляться на основании решения суда.

Предлагаемые изменения в УК РА предусматривают, что: присоединение к электрическим сетям, находящимся в ведении Единого оператора передающих и распределительных сетей, а равно потребление электроэнергии с нарушением установленного законодательством Республики Абхазия порядка в большом объеме (превышающем 300 кВт.) для осуществления деятельности по добыче криптовалют, наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет с конфискацией оборудования, используемого для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

Большинством голосов депутатов законопроект был принят.

Еще один законопроект, касающийся санкций в отношении незаконной добычи криптовалют, был передан в Парламент на правах законодательной инициативы Президентом, однако он не получил необходимого количества голосов.. Законопроект представлял постоянный представитель Президента в Парламенте Анри Барциц.

Этим документом предусматривалась конфискация не только майнинг-аппаратов, но и трансформаторов.

«Наряду с вычислительными машинами и их блоками, предназначенными и используемыми для осуществления деятельности по добыче криптовалт, также используются трансформаторы и иное оборудование, связанное с доведением электроэнергии до энергоустановок лица, осуществлявшего деятельность по добыче криптовалют, что в проекте Закона отнесено к оборудованию, используемому для осуществления деятельности по добыче криптовалют», – сказал Барциц.

За повторное аналогичное нарушение, лицо, подвергнутое административному наказанию, привлекается к уголовной ответственности.

Об этом сообщает Апсныпресс.