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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

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Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

В КМ ОБСУДИЛИ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ В ЦЕЛЯХ ПОКРЫТИЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА

Новости Четверг, 07 декабря 2023 20:25
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В КМ ОБСУДИЛИ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ В ЦЕЛЯХ ПОКРЫТИЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА

Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с участием первого вице-премьера Джансуха Нанба, вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, председателя парламентского Комитета по бюджету, финансам и кредитным организациям Беслана Халваш.

Обсуждались дополнительные источники доходов в целях покрытия бюджетного дефицита, отдельные статьи и объемы ассигнований, предусмотренных по отраслям. Основное внимание было уделено вопросам финансирования государственных обязательств в социальной сфере и проблеме энергообеспечения.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Четверг, 07 декабря 2023 20:28

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