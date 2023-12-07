В КМ ОБСУДИЛИ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ В ЦЕЛЯХ ПОКРЫТИЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА
Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с участием первого вице-премьера Джансуха Нанба, вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, председателя парламентского Комитета по бюджету, финансам и кредитным организациям Беслана Халваш.
Обсуждались дополнительные источники доходов в целях покрытия бюджетного дефицита, отдельные статьи и объемы ассигнований, предусмотренных по отраслям. Основное внимание было уделено вопросам финансирования государственных обязательств в социальной сфере и проблеме энергообеспечения.
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