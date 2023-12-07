АВТОМАТ СИСТЕМЫ «КАЛАШНИКОВА» ИЗЪЯТ У ЖИТЕЛЯ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА
Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. Автомат системы «Калашникова» калибра 7.62 мм с 45 патронами к нему обнаружен и изъят сотрудниками уголовного розыска совместно с оперативным составом отдела милиции г. Новый Афон Гудаутского РОВД у жителя села Атара Абхазская Очамчырского района Квициния Тимура Феликсовича 1992 г.р.
Квициния незаконно хранил огнестрельное оружие по месту своего временного проживания, в комнате общежития Новоафонского монастыря.
Согласно справки, экспертов автомат технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми.
Органом предварительного расследования Гудаутсокго РОВД в отношении Тимура Квициния по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Об этом сообщает сайт МВД.
Последнее от Super User
- ИУДЕИ ВО ВСЕМ МИРЕ ОТМЕЧАЮТ ХАНУКУ
- ХАРИТОН АГРБА ПРОВЕДЕТ ПОЕДИНОК В РАМКАХ ОЧЕРЕДНОГО ГРАНДИОЗНОГО ТУРНИРА «НОЧЬ ЧЕМПИОНОВ IBA»
- ЗАВЕРШЕНА ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ СТРЕЛЬБЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВОЧНОЙ ЗОНЫ ПАРЛАМЕНТА
- В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МИНКУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ
- О НОВЫХ ПОДХОДАХ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И АГЕНТСТВАМИ ООН