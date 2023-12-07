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Абхазия Информ

АВТОМАТ СИСТЕМЫ «КАЛАШНИКОВА» ИЗЪЯТ У ЖИТЕЛЯ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА

Новости Четверг, 07 декабря 2023 20:29
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АВТОМАТ СИСТЕМЫ «КАЛАШНИКОВА» ИЗЪЯТ У ЖИТЕЛЯ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА

Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. Автомат системы «Калашникова» калибра 7.62 мм с 45 патронами к нему обнаружен и изъят сотрудниками уголовного розыска совместно с оперативным составом отдела милиции г. Новый Афон Гудаутского РОВД у жителя села Атара Абхазская Очамчырского района Квициния Тимура Феликсовича 1992 г.р.

Квициния незаконно хранил огнестрельное оружие по месту своего временного проживания, в комнате общежития Новоафонского монастыря.

Согласно справки, экспертов автомат технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми.

Органом предварительного расследования Гудаутсокго РОВД в отношении Тимура Квициния по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 07 декабря 2023 20:31

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