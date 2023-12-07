Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Женеве состоялся 59-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ.

Абхазскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Тужба. В состав делегации также вошли начальник Консульского департамента МИД Абхазии Лаша Авидзба, начальник департамента Ближнего Востока и Африки МИД Артур Гагулия и зампредседателя СГБ Заал Хварцкия, вице-спикер Парламента Астамур Аршба и депутат Батал Джопуа.

В ходе очередного раунда абхазская сторона сосредоточила особое внимание на необходимости подписания юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы. Согласование данного документа является ключевым вопросом повестки дня в соответствии с принципами, отраженными в 6 пункте договоренностей «Медведева-Саркози».

Грузинские участники в очередной раз не смогли продемонстрировать конструктивный подход и отказались обсуждать мирные инициативы, направленные на обеспечение стабильности и безопасности в Закавказье. Этот ключевой вопрос остается открытым.

Участники встречи также обсудили другие проблемы, связанные с безопасностью на местах. Было отмечено, что ситуация в регионе сохраняет признаки стабильности и характеризуется как относительно спокойная.

Практически все участники встречи подтвердили необходимость возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в городе Гал как одного из важных элементов обеспечения безопасности на местах.

Абхазская сторона выступила с очередными предложениями, нацеленными на восстановление работы данного механизма, которые также не получили поддержки со стороны грузинских участников.

В рамках работы второй рабочей группы прошло обсуждение ряда гуманитарных вопросов. В частности, абхазская сторона в очередной раз заострила внимание на проблеме международной изоляции и свободы передвижения по миру.

Абхазские участники регулярно обращаются с призывами к представителям ЕС и США рассмотреть возможность признания абхазских национальных паспортов в качестве документов для передвижения по миру в соответствии с действующей международной практикой.

В ходе раунда также обсуждались ряд других проблем гуманитарного характера.

Проведение следующего, 60-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на апрель 2024 года.