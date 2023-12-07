 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Декабрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ЖЕНЕВЕ СОСТОЯЛСЯ 59-Й РАУНД МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Новости Четверг, 07 декабря 2023 20:33
Оцените материал
(0 голосов)
В ЖЕНЕВЕ СОСТОЯЛСЯ 59-Й РАУНД МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Женеве состоялся 59-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ.

Абхазскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Тужба. В состав делегации также вошли начальник Консульского департамента МИД Абхазии Лаша Авидзба, начальник департамента Ближнего Востока и Африки МИД Артур Гагулия и зампредседателя СГБ Заал Хварцкия, вице-спикер Парламента Астамур Аршба и депутат Батал Джопуа.

В ходе очередного раунда абхазская сторона сосредоточила особое внимание на необходимости подписания юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы. Согласование данного документа является ключевым вопросом повестки дня в соответствии с принципами, отраженными в 6 пункте договоренностей «Медведева-Саркози».

Грузинские участники в очередной раз не смогли продемонстрировать конструктивный подход и отказались обсуждать мирные инициативы, направленные на обеспечение стабильности и безопасности в Закавказье. Этот ключевой вопрос остается открытым.

Участники встречи также обсудили другие проблемы, связанные с безопасностью на местах. Было отмечено, что ситуация в регионе сохраняет признаки стабильности и характеризуется как относительно спокойная.

Практически все участники встречи подтвердили необходимость возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в городе Гал как одного из важных элементов обеспечения безопасности на местах.

Абхазская сторона выступила с очередными предложениями, нацеленными на восстановление работы данного механизма, которые также не получили поддержки со стороны грузинских участников.

В рамках работы второй рабочей группы прошло обсуждение ряда гуманитарных вопросов. В частности, абхазская сторона в очередной раз заострила внимание на проблеме международной изоляции и свободы передвижения по миру.

Абхазские участники регулярно обращаются с призывами к представителям ЕС и США рассмотреть возможность признания абхазских национальных паспортов в качестве документов для передвижения по миру в соответствии с действующей международной практикой.

В ходе раунда также обсуждались ряд других проблем гуманитарного характера.

Проведение следующего, 60-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на апрель 2024 года.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 07 декабря 2023 20:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИЮ ДОСТАВИЛИ ТЕЛО ПОГИБШЕГО В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОНБАССА О НОВЫХ ПОДХОДАХ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И АГЕНТСТВАМИ ООН »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.