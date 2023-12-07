О НОВЫХ ПОДХОДАХ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И АГЕНТСТВАМИ ООН

Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. За последнее время Министерством иностранных дел Республики Абхазия выполнена работа по разработке новых подходов к взаимодействию с международными неправительственными организациями (МНПО) и Агентствами ООН, осуществляющими деятельность в Республике Абхазия. Необходимость указанного подхода диктуется непрозрачной деятельностью, попытками дезинформирования МИД, что подтверждается противоречиями в информации в подаваемых анкетах и ходом практической реализации проектов.

В МИД Абхазии поступила анкета проекта Программы развития ООН «Партнерство для устойчивости» для ее согласования. Донором указанного проекта выступает организация USAID (Агентство США по международному развитию – центральный орган государственной власти США, подведомственный Государственному департаменту США). Бюджет проекта составляет 8 млн. долл. США. В анкете были указаны, как это выяснилось, намеренно размытые формулировки целей и задач данного проекта.

В ходе практической реализации указанного проекта были выявлены попытки создания диалоговых площадок в онлайн и офлайн форматах с целью установления прямого контакта между гражданами Республики Абхазия и гражданами Грузии, в том числе среди беженцев.

МИД обращает внимание на то, что на официальных сайтах органов государственной власти США опубликована информация, представляющая угрозу национальной безопасности Республики Абхазия.

В частности, на официальном сайте USAID подтверждается системное сотрудничество USAID и Программы развития ООН, партнерство данных организаций в контексте реализации проекта «Партнерство для устойчивости», который реализуется в нашей стране. Данный проект на сайте USAID описывается следующим образом:

«Программа USAID «Партнерство для устойчивости» является флагманской инициативой, направленной на решение ключевой проблемы в Грузии: создание широких возможностей для взаимодействия между людьми, живущими по разные стороны административной линии, отделяющей Абхазию от остальной части Грузии. В партнерстве с ПРООН USAID оказывает критически важную помощь оккупированной Россией Абхазии, включая экстренную помощь для спасения жизней, для борьбы с COVID-19, и уделяет особое внимание развитию трансграничных связей, особенно экономических связей. USAID создал программу совместно с местными неправительственными организациями, правительства Грузии и организациями ООН, имеющими подтвержденный опыт и доступ в оккупированную Россией Абхазию. Итоговая программа реализуется ПРООН, ФАО, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и Структурой «ООН- женщины» для содействия прочным социальным, профессиональным и экономическим связям между отдельными людьми и сообществами по обе стороны административной границы. Созданные связи будут противодействовать пагубному влиянию Кремля и улучшат перспективы мирного примирения».

Таким образом, в поданной в МИД Абхазии на одобрение анкете проекта были указаны совершенно иные цели и задачи проекта.

Формулируя размытые цели и задачи, кураторы проектов дезинформируют МИД в целях достижения главной цели – создание общественных условий для продвижения политики Грузии в Абхазии. Это подтверждается и официальной стратегией USAID, опубликованной на сайте этого Агентства. Республика Абхазия в этом документе рассматривается как «оккупированная территория Грузии», а вся деятельность нацелена на «восстановление территориальной целостности «противодействие пагубному влиянию Кремля».

Руководители вышеупомянутых организаций, в особенности их региональные представители, занимаются агрегированием и анализом информации относительно актуальных тенденций экономического и политического развития Республики Абхазия. Именно в этих целях представители USAID посетили Абхазию в 2021 году. На официальном сайте USAID опубликована соответствующая новость об указанном визите: «Это был визит правительства США в грузинский регион Абхазии, который предоставил критически важную возможность продемонстрировать постоянную приверженность США развитию региона и возможность противодействовать мнению о том, что люди, живущие в Абхазии, должны быть зависимы от России с точки зрения гарантии их стабильного и безопасного будущего».

Следует особо подчеркнуть, что орган государственной власти США USAID использует официальное подразделение Организации Объединенных Наций UNDP в качестве инструмента легализации своих действий на территории Республики Абхазия. Программа развития ООН финансирует инициативы абхазских НПО на миллионы долларов США.

Также на официальном сайте USAID опубликована информация о назначенном в 2022 году новом руководителе Миссии USAID на Кавказе, базирующейся в Тбилиси, по имени Джон А. Пеннел. В частности, в его биографии отмечается, что он работал заместителем директора Миссии USAID по Украине и Беларуси в 2015-2019 гг. (по Украине также работал в 2000-2001 гг.). Именно в эти периоды на Украине и в Беларуси происходило создание сети НПО, которые активно вмешивались во внутренние дела этих стран, способствовали дестабилизации общественно-политической ситуации, дискредитации власти, прилагали усилия для смены руководства страны. Господин Пеннел имел прямое отношение к этим событиям.

Через механизмы USAID продолжает поступать финансирование Вооруженным силам Украины, нацеленным против нашего главного союзника – Российской Федерации и против наших соотечественников – граждан Республики Абхазия, принимающих участие в специальной военной операции. При этом ровно те же западные структуры реализуют якобы гуманитарные проекты на территории Абхазии.

Обращаем внимание на то, что деятельность USAID в Российской Федерации запрещена с 2012 года, а в Республике Беларусь – с 2019 года.

По мнению российских и белорусских коллег, деятельность сети западных НПО нацелена на изменение ценностных ориентиров и моделей развития, дискредитацию культур, религий и цивилизаций, фальсификацию истории, нарушение духовно-нравственных связей между братскими народами. Существенная часть активности западных НПО нацелена на противодействие развитию интеграционных объединений на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе и при содействии Российской Федерации.

К слову о фальсификации истории нашей страны. На официальной странице посольства США в Грузии 27 сентября текущего года была опубликована информация о том, что «в 30-ю годовщину захвата Сухуми силами, поддерживаемыми Россией, Временный поверенный в делах Алан Персел и военнослужащие США почтили память погибших в войне 1992-1993 годов». В публикации указано: «Мы помним 27 сентября 1993 года – день падения Сухуми».

В связи с изложенными фактами приняты следующие решения:

1. Объявить персоной нон грата регионального руководителя USAID Джона Пеннела.

2. Новые проекты при частичной или полной финансовой поддержке со стороны USAID больше не будут сертифицироваться Министерством иностранных дел Республики Абхазия.

3. Запрещается реализовывать проекты, целью которых является установление контактов между гражданами Республики Абхазия и гражданами Грузии.

4. Министерство иностранных дел Республики Абхазия не будет согласовывать проекты с размытой и неточной информацией, в полной мере не отражающей цели и задачи проекта.

5. Запрещается финансирование медиа проектов, целью которых является освещение вопросов внутренней и внешней политики Республики Абхазия.

6. МНПО и Агентства ООН должны согласовывать с Министерством иностранных дел Республики Абхазия выделение финансовых средств на инициативы абхазских неправительственных организаций, а также любые мероприятия, проводимые в рамках согласованных проектов.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия будет и впредь пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела, общественно-политические процессы в Республике Абхазия со стороны МНПО и Агентств ООН, а также запрещать реализацию проектов, угрожающих национальной безопасности нашей страны.

Об этом сообщает сайт МИД Абхазии.