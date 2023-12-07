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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МИНКУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 07 декабря 2023 20:43
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В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МИНКУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ

Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. В рамках рассмотрения Парламентом проекта Закона Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2024 год» члены Комитета по культуре, делам молодёжи и спорту провели заседание, на котором обсудили проект бюджета Министерство культуры Абхазии на предстоящий год.

Врио министра культуры Динара Смыр проинформировала депутатов о планах деятельности министерства и предстоящих финансовых расходах.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 07 декабря 2023 20:45

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