В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МИНКУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ
Новости Четверг, 07 декабря 2023 20:43
Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. В рамках рассмотрения Парламентом проекта Закона Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2024 год» члены Комитета по культуре, делам молодёжи и спорту провели заседание, на котором обсудили проект бюджета Министерство культуры Абхазии на предстоящий год.
Врио министра культуры Динара Смыр проинформировала депутатов о планах деятельности министерства и предстоящих финансовых расходах.
Последнее от Super User
- ИУДЕИ ВО ВСЕМ МИРЕ ОТМЕЧАЮТ ХАНУКУ
- ХАРИТОН АГРБА ПРОВЕДЕТ ПОЕДИНОК В РАМКАХ ОЧЕРЕДНОГО ГРАНДИОЗНОГО ТУРНИРА «НОЧЬ ЧЕМПИОНОВ IBA»
- ЗАВЕРШЕНА ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ СТРЕЛЬБЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВОЧНОЙ ЗОНЫ ПАРЛАМЕНТА
- О НОВЫХ ПОДХОДАХ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И АГЕНТСТВАМИ ООН
- В ЖЕНЕВЕ СОСТОЯЛСЯ 59-Й РАУНД МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ