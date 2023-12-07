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октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

ЗАВЕРШЕНА ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ СТРЕЛЬБЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВОЧНОЙ ЗОНЫ ПАРЛАМЕНТА

Новости Четверг, 07 декабря 2023 20:45
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ЗАВЕРШЕНА ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ СТРЕЛЬБЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВОЧНОЙ ЗОНЫ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум завершена процессуальная проверка по факту стрельбы из огнестрельного оружия, имевшей место на территории парковочной зоны Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия   11 ноября 2021 года.

На основании выводов заключения видеотехнической судебной экспертизы, полученной в рамках международного запроса об оказании правовой помощи из компетентных органов Российской Федерации, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении экс депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Агрба Валерия Владимировича по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК Республики Абхазия, по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК Республики Абхазия, в связи с отсутствием в деянии последнего признаков состава преступления.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 07 декабря 2023 20:47

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