ЗАВЕРШЕНА ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ СТРЕЛЬБЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВОЧНОЙ ЗОНЫ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум завершена процессуальная проверка по факту стрельбы из огнестрельного оружия, имевшей место на территории парковочной зоны Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия 11 ноября 2021 года.

На основании выводов заключения видеотехнической судебной экспертизы, полученной в рамках международного запроса об оказании правовой помощи из компетентных органов Российской Федерации, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении экс депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Агрба Валерия Владимировича по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК Республики Абхазия, по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК Республики Абхазия, в связи с отсутствием в деянии последнего признаков состава преступления.