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Абхазия Информ

ХАРИТОН АГРБА ПРОВЕДЕТ ПОЕДИНОК В РАМКАХ ОЧЕРЕДНОГО ГРАНДИОЗНОГО ТУРНИРА «НОЧЬ ЧЕМПИОНОВ IBA»

Новости Четверг, 07 декабря 2023 20:50
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ХАРИТОН АГРБА ПРОВЕДЕТ ПОЕДИНОК В РАМКАХ ОЧЕРЕДНОГО ГРАНДИОЗНОГО ТУРНИРА «НОЧЬ ЧЕМПИОНОВ IBA»

Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. Серебряный призер Европейских игр-2019 Харитон Агрба в поединке в весе до 67 кг встретится 15 декабря в Астане с финалистом чемпионата мира-2023 Дулатом Бекбауовым из Казахстана. Последний бой занимающего десятую строчку рейтинга WBA в первом полусреднем весе 28-летнего Агрба прошел в сентябре в Екатеринбурге, когда он досрочно победил панамца Александра Дюрана.

28-летний Бекбауов пока не имеет в своем активе профессиональных боев, однако казахстанец, помимо серебра чемпионата мира в Ташкенте, может похвастаться серебром чемпионата Азии-2022 в весе до 67 кг.

Всего на турнире в Астане пройдут восемь поединков, каждый из которых будет состоять из шести раундов по три минуты. И в каждом противостоянии примут участие боксеры из Казахстана.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 07 декабря 2023 20:53

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