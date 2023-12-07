ХАРИТОН АГРБА ПРОВЕДЕТ ПОЕДИНОК В РАМКАХ ОЧЕРЕДНОГО ГРАНДИОЗНОГО ТУРНИРА «НОЧЬ ЧЕМПИОНОВ IBA»
Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. Серебряный призер Европейских игр-2019 Харитон Агрба в поединке в весе до 67 кг встретится 15 декабря в Астане с финалистом чемпионата мира-2023 Дулатом Бекбауовым из Казахстана. Последний бой занимающего десятую строчку рейтинга WBA в первом полусреднем весе 28-летнего Агрба прошел в сентябре в Екатеринбурге, когда он досрочно победил панамца Александра Дюрана.
28-летний Бекбауов пока не имеет в своем активе профессиональных боев, однако казахстанец, помимо серебра чемпионата мира в Ташкенте, может похвастаться серебром чемпионата Азии-2022 в весе до 67 кг.
Всего на турнире в Астане пройдут восемь поединков, каждый из которых будет состоять из шести раундов по три минуты. И в каждом противостоянии примут участие боксеры из Казахстана.
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