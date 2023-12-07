ИУДЕИ ВО ВСЕМ МИРЕ ОТМЕЧАЮТ ХАНУКУ

Сухум. 7 декабря 2023. Абхазия-Информ. Сегодня, представители иудаизма по всему миру, в том числе и члены Сухумской общины «Шалом», с заходом солнца начали отмечать Хануку – Праздник свечей. Это один из важных еврейских праздников, который имеет особое значение для еврейской нации, и его с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. Это праздник радости и надежд, в который принято веселиться и гулять.

Торжество призвано напомнить иудеям о том, что Господь всегда защитит их от тьмы, как уже однажды сделал это в час нужды. Речь идет о событиях, произошедших в Израиле в 164 году до н.э.

Тогда к власти в греческой Сирии пришел император Антиох Епифан, который начал гонения на проживающих на территории страны евреев. Диктатор ввел запрет на чтение Торы, велел разрушать храмы и преследовать приверженцев иудаизма. Но гордый народ начал сопротивление. Партизанская война длилась три года, и, несмотря на численный перевес армии императора, евреям удалось отстоять свои права.

Отмечая победу, иудеи поднялись на Храмовую гору, где располагался оскверненный людьми Епифана храм. Но оказалось, что масла для лампад в святыне хватит лишь на один день. И тогда Господь явил иудеям чудо – лампада горела восемь дней, в течение которых верующие восстановили храм и доставили еще масла.

В память о великом чуде евреи по всему миру в дни Хануки зажигают свечи. В доме, где живут верующие, обязательно есть ханукия – специальный подсвечник с восемью отверстиями. Также его называют менорой. В первый день празднования зажигают лишь одну свечу, а на восьмой подсвечник пылает весь целиком. В иудаизме чтут завет о «разглашении чуда» – поэтому ханукию ставят на окно, чтобы все прохожие видели свет.

В праздничные дни иудеи устраивают роскошные застолья, приглашают членов семьи и близких и поздравляют друг друга. На стол обязательно подают картофельные оладьи и пончики, а также молочные блюда и разные виды сыра. Также существует традиция помогать нуждающимся, которые не имеют возможность отметить праздник.

В школах по случаю торжества объявляют выходные, в то время как взрослые продолжают работать. Часто из-за этого Хануку именуют детским праздником. Кроме того, в дни праздника нагружать себя тяжелым трудом запрещается женщинам.

Многие семьи придерживаются еще одной традиции – дарят подарки самым маленьким членам. В первые дни Хануки ребенка можно побаловать сладостью или небольшой игрушкой, а что-то по-настоящему желанное и сокровенное принято дарить на восьмой день торжества.

Взрослые на Хануку играют в традиционную еврейскую игру под названием «Дрейдл». В большой общий котел кладут монеты, а затем каждый из участников крутит волчок, на котором есть четыре надписи — «половина», «ничего», «всё» и «положить». В зависимости от выпавшей стороны игрок забирает деньги, делает вклад или остается при своем.

Особых слов поздравления торжество не предусматривает. Можно использовать традиционные фразы, такие как «С Ханукой!» или «Счастливой Хануки!». В поздравительных речах часто упоминаются вера в чудо, надежда на лучшее, тепло и свет.

Праздник продлиться до 15 декабря.