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Абхазия Информ

67 СЕМЕЙ ПРИОБРЕТУТ ЖИЛЬЕ ПО ГОСПРОГРАММЕ «ЖИЛИЩЕ 2023-2025»

Новости Пятница, 08 декабря 2023 17:54
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67 СЕМЕЙ ПРИОБРЕТУТ ЖИЛЬЕ ПО ГОСПРОГРАММЕ «ЖИЛИЩЕ 2023-2025»

Сухум. 8 декабря 2023. Абхазия-Информ. За 2023 год межведомственной исполнительно-распорядительной комиссией было рассмотрено 103 заявления на получение жилья по госпрограмме «Жилище 2023-2025». О том, сколько человек уже приобрели жилье, рассказал в интервью «Апсны.Иахьа» начальник правового отдела Министерства соцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия.

Он отметил, что в реестр по предоставлению финансовой помощи для приобретения жилплощади представлены 67 претендентов на общую сумму 60 млн рублей.

В их число включены такие категории:

– инвалиды 1 группы, в том числе инвалиды 1-ой группы ОВНА 1992-1993 гг. - 20 заявлений;

– лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства – 25 заявлений;

– многодетная семья (5 и более детей) – 3 заявления;

– семья погибшего – 2 заявления;

– сирота – 17 заявлений.

«В 2023 году мы одобрили 67 заявлений и выдали сертификаты. Те, кто не успел воспользоваться сертификатом в 2023 году, могут в 2024 году использовать средства», – сказал Черкезия.

По его словам, жилплощадь уже приобрели 43 гражданина, на общую сумму 38 млн 600 тыс. рублей.

При этом, он отметил, что в эти 43 семьи входят и те, кто не успел приобрести жилье в 2022 году.

«С 2022 года из числа получивших финансовую помощь шесть семей еще в поиске подходящего жилья, а с 2021 года один гражданин», – сказал Черкезия.

Также он проинформировал, что всего с 2019 года более 200 семей получили помощь от государства в приобретении жилья. В 2019 году жильем были обеспечены 54 семьи. 50 семей получили сертификаты на приобретение жилья в 2021 году, в 2022 – 51 семья.

Работа Межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по реализации государственной целевой программы «Жилище 2023-2025» в текущем году завершена.

Указом президента, в 2024 году она будет продолжена.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Пятница, 08 декабря 2023 18:04

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