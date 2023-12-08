У ЖИТЕЛЯ СУХУМА ИЗЪЯТО НЕЗАКОННО ХРАНИМОЕ ОРУЖИЕ

Сухум. 8 декабря 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками уголовного розыска УВД по г. Сухум в ходе оперативно-профилактических мероприятий был задержан житель столицы Джумутия Даур Раульевич 1978 г.р.

В ходе досмотра автотранспортного средства, которым на тот момент управлял гражданин Джумумтия, между передними сидениями был обнаружен и изъят пистолет системы «Макарова» с 8-ю патронами к нему калибра 9х18 мм. Согласно экспертной справке, изъятый пистолет является переделанным кустарным способом из охолощённого в боевой, технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми.

В отношении Даура Джумутия органом предварительного расследования столичного УВД по ч.1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД.