СОТРУДНИКАМИ ГТК ИЗЪЯТЫ ДВА АППАРАТА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ
Сухум. 8 декабря 2023. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации должностными лицами ОБК и ТП т/п «Псоу» в зоне таможенного контроля легкового транспорта по направлению «импорт» было остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство под управлением гражданина Республики Абхазия.
В результате досмотра багажного отделения были обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу на таможенную территорию Республики Абхазия два аппарата для извлечения криптовалюты.
Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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