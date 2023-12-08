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Абхазия Информ

СОТРУДНИКАМИ ГТК ИЗЪЯТЫ ДВА АППАРАТА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Новости Пятница, 08 декабря 2023 18:10
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СОТРУДНИКАМИ ГТК ИЗЪЯТЫ ДВА АППАРАТА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 8 декабря 2023. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации должностными лицами ОБК и ТП т/п «Псоу» в зоне таможенного контроля легкового транспорта по направлению «импорт» было остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство под управлением гражданина Республики Абхазия.

В результате досмотра багажного отделения были обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу на таможенную территорию Республики Абхазия два аппарата для извлечения криптовалюты.

Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 08 декабря 2023 18:13

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