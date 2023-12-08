МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ УЧАСТВОВАЛА В РАБОТЕ БЕЛОМОРСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ФОРУМА

Сухум. 8 декабря 2023. Абхазия-Информ. Молодежная делегация Абхазии приняла участие в работе X юбилейного Беломорского студенческого форума, проходившего в Северном арктическом федеральном университете имени М.В. Ломоносова в Архангельске. В составе абхазской делегации были студенты Абхазского государственного университета: Руслан Амичба, Адам и Амина Ардзинба, Арина Чагава и специалист Государственного комитета по делам молодежи и спорта Илья Чехерия.

На форуме 250 студентов из 40 регионов страны, а также из Абхазии работали на пяти образовательных площадках, каждая из которых соответствовала актуальным трендам государственной молодежной политики.

Так, блок «Море возможностей» был направлен на саморазвитие в вузе, «Море изменений» – на взаимодействие молодежи с органами власти, «Море первых» – на работу в вузах российского движения детей и молодежи, «Море внимания» – на развитие медиакомпетенций, а «Море решений» – на социальное проектирование.

На каждой площадке ребята разработали итоговый продукт.

На форуме выступили около 55 спикеров и гостей. Традиционно ими стали представители правительства Архангельской области, депутаты Архангельского областного Собрания, SMM-эксперты, лидеры молодежных организаций.

Организатором мероприятия выступил совет студенческого самоуправления САФУ имени М.В. Ломоносова – крупнейшее региональное молодежное объединение, насчитывающее порядка 500 активистов.