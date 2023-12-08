ЭРИКА КВАРЧИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ «ЖЕНСКАЯ ЛИГА КУБАНИ»

Сухум. 8 декабря 2023. Абхазия-Информ. Эрика Кварчия стала победительницей краевых соревнований по настольному теннису «Женская лига Кубани» в составе команды «Юность» муниципального образования Славянский район, в городе Славянске-на-Кубани.

Турнир проходил в три тура, в них приняли участие 13 команд.

Эрика Кварчия является студенткой второго курса факультета «Профессионально-прикладной физической подготовки» КубГУ.