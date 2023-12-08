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Абхазия Информ

В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ НОВЫЙ СЕРДЕЧНЫЙ ПРЕПАРАТ «ФОРТЕЛИЗИН»

Новости Пятница, 08 декабря 2023 18:24
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В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ НОВЫЙ СЕРДЕЧНЫЙ ПРЕПАРАТ «ФОРТЕЛИЗИН»

Сухум. 8 декабря 2023. Абхазия-Информ. С целью презентации нового препарата для лечения инфаркта миокарда и ишемического инсульта в Абхазию прибыла делегация медиков из Ростова и Краснодара. В ходе семинара для врачей медучреждений республики, участие в котором принял министр здравоохранения Эдуард Бутба, презентован препарат «Фортелизин».

В рамках ознакомления абхазского медицинского сообщества с препаратом, с докладом выступил директор Регионального сосудистого центра, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук, главный кардиолог Ростовской области и Южного федерального округа Алексей Хрипун.

О свойствах препарата, практике его применения и результатах исследований рассказала главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Ростовской области по неврологии Ирина Кладова, заведующая Неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Регионального сосудистого центра Ростовской областной клинической больницы. Она подчеркнула, что исследование показало, что у пациентов с ишемическим инсультом хорошее функциональное восстановление на 90-й день после введения препарата Фортелизин достигается у 50% пациентов (данные rls.net).

«Летальность на 90-й день после возникновения симптомов при применении Фортелизина у пациентов с ишемическим инсультом составляет 10,1%. Применение препарата Фортелизин было эффективным при любой локализации, патогенетическом подтипе (по классификации ТOAST) и тяжести ишемического инсульта, в том числе у пациентов с инсультом легкой степени тяжести», – рассказала Кладова.

Эдуард Бутба отметил заинтересованность абхазской медицины в введении нового препарата, отметив, что российские медицинские препараты были и остаются в приоритете у медиков республики.

«Мы давно работаем с российскими препаратами, зарекомендовавшими себя как в странах Евразийско-экономического союза, так и в странах Азии, Африки. Нам интересен Фортелизин, ведь он сочетает в себе принцип- высокое качество и доступная цена. Используемый нами сейчас аналог для терапии инфарктов миокарда обходится почти в два раза дороже. В этой связи, я поручил профильным отделениям изучить препарат, опробовать его. Исходя из результатов, мы будем принимать решение о возможном введении Фортелизина в практическое пользование», – подчеркнул Бутба.

Исполнение поручения возложено на и.о. главврача Республиканской больницы Эрика Хатхва.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 08 декабря 2023 18:40

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