ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ В СУХУМЕ

Сухум. 8 декабря 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о подготовке и проведении новогодних и рождественских мероприятий в городе Сухум. Создана рабочая группа по подготовке и проведению мероприятий. Мероприятия, посвященные празднованию нового, 2024 года и Рождества пройдут с 15 декабря 2023 года по 15 января 2024 года.

Собственникам и арендаторам помещений, строений, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, офисных зданий делового и коммерческого назначения и иных коммерческих предприятий, а также руководителям учреждений, организаций и индивидуальным предпринимателям, расположенным на территории города Сухум рекомендовано обеспечить праздничное оформление витрин и фасадов собственных и арендуемых помещений.

На территории площади Свободы запрещена торговля сувенирами, игрушками, чипсами, сухариками, пиротехникой, энергетическими напитками, содержащими стимулирующие компоненты, алкогольной (за исключением рождественского глинтвейна), табачной или никотинсодержащей продукцией, кальянами и иными устройствами для потребления никотина, а также прокат самокатов, велосипедов, детских паровозов и электрических машинок.

Управлению культуры, Управлению образования, Управлению по делам молодежи и спорта поручено обеспечить исполнение плана и проведение праздничных народных гуляний и культурно-массовых мероприятий в местах отдыха граждан.

УВД по городу Сухум рекомендовано принять дополнительные меры по усилению охраны и обеспечению общественного порядка, обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов, организовать парковку автотранспорта в местах проведения мероприятий.

ПСО по охране города Сухум и Сухумского района МЧС рекомендовано обеспечить дежурство пожарной бригады в местах проведения новогодних мероприятий с применением пиротехнической продукции.

Развлекательные программы для детей, организованные Управлением культуры, пройдут с 23 по 30 декабря в 17:00 поочередно в микрорайоне Маяк (средняя школа №8), ул. Адыгейская, микрорайоне Турбаза (школа №14), микрорайоне Синоп (СФТИ), в ДЕПО, микрорайоне Кинопрокат (Ахан), микрорайоне Старый посёлок («пятачок»), Новом районе (парк).

27 декабря в 16:00 Управление образования проведет в парке им. Е. Эшба музыкальное театрализованное представление учащихся школ (Прогулки с ростовыми куклами, фотосессии).

28 декабря в 13:30 на площади у Абхазского государственного драмтеатра им. С. Чанба состоится праздничная программа, организованная Управлением культуры.

С 22 декабря праздничные мероприятия будут проходить на площади Свободы.

22 декабря в 17:00 состоится торжественное открытие главной ёлки «Мышьҭабзиала».

В 19:00 состоится карнавал ростовых кукол, фотосессии.

С 22 декабря 2023 года по 7 января 2024 года в 18:30 будет работать кинотеатр под открытым небом. Управление по делам молодежи и спорта организует показ новогодних фильмов и мультфильмов на абхазском и русском языках.

Также с 23 декабря будут организованы различные мероприятия - интерактивные игры, музыкальная театрализованная постановка учащихся образовательных учреждений, концерт учащихся образовательных учреждений, карнавалы ростовых кукол, фотосессии, театрализованная постановка «Снегурочка», музыкальное развлекательное мероприятие «Караоке», интерактивные игры, Дед Мороз и Снегурочка, «Новогодняя сказка».

29 декабря в 16:00 состоится музыкальный вечер. Выступление молодых музыкантов и музыкальных коллективов.

1 января 2024 года в 00:30 – фейерверк в честь наступления нового, 2024 года. Дискотека до утра

6 января в 15:00 – театрализованная постановка «Щелкунчик», а также интерактивные игры, Дед Мороз и Снегурочка, карнавал ростовых кукол, фотосессии.

Об этом сообщает сайт столицы.