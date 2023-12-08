 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Декабрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ В СУХУМЕ

Новости Пятница, 08 декабря 2023 18:27
Оцените материал
(0 голосов)
ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ В СУХУМЕ

Сухум. 8 декабря 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о подготовке и проведении новогодних и рождественских мероприятий в городе Сухум. Создана рабочая группа по подготовке и проведению мероприятий. Мероприятия, посвященные празднованию нового, 2024 года и Рождества пройдут с 15 декабря 2023 года по 15 января 2024 года.

Собственникам и арендаторам помещений, строений, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, офисных зданий делового и коммерческого назначения и иных коммерческих предприятий, а также руководителям учреждений, организаций и индивидуальным предпринимателям, расположенным на территории города Сухум рекомендовано обеспечить праздничное оформление витрин и фасадов собственных и арендуемых помещений.

На территории площади Свободы запрещена торговля сувенирами, игрушками, чипсами, сухариками, пиротехникой, энергетическими напитками, содержащими стимулирующие компоненты, алкогольной (за исключением рождественского глинтвейна), табачной или никотинсодержащей продукцией, кальянами и иными устройствами для потребления никотина, а также прокат самокатов, велосипедов, детских паровозов и электрических машинок.

Управлению культуры, Управлению образования, Управлению по делам молодежи и спорта поручено обеспечить исполнение плана и проведение праздничных народных гуляний и культурно-массовых мероприятий в местах отдыха граждан.

УВД по городу Сухум рекомендовано принять дополнительные меры по усилению охраны и обеспечению общественного порядка, обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов, организовать парковку автотранспорта в местах проведения мероприятий.

ПСО по охране города Сухум и Сухумского района МЧС рекомендовано обеспечить дежурство пожарной бригады в местах проведения новогодних мероприятий с применением пиротехнической продукции.

Развлекательные программы для детей, организованные Управлением культуры, пройдут с 23 по 30 декабря в 17:00 поочередно в микрорайоне Маяк (средняя школа №8), ул. Адыгейская, микрорайоне Турбаза (школа №14), микрорайоне Синоп (СФТИ), в ДЕПО, микрорайоне Кинопрокат (Ахан), микрорайоне Старый посёлок («пятачок»), Новом районе (парк).

27 декабря в 16:00 Управление образования проведет в парке им. Е. Эшба музыкальное театрализованное представление учащихся школ (Прогулки с ростовыми куклами, фотосессии).

28 декабря в 13:30 на площади у Абхазского государственного драмтеатра им. С. Чанба состоится праздничная программа, организованная Управлением культуры.

С 22 декабря праздничные мероприятия будут проходить на площади Свободы.

22 декабря в 17:00 состоится торжественное открытие главной ёлки «Мышьҭабзиала».

В 19:00 состоится карнавал ростовых кукол, фотосессии.

С 22 декабря 2023 года по 7 января 2024 года в 18:30 будет работать кинотеатр под открытым небом. Управление по делам молодежи и спорта организует показ новогодних фильмов и мультфильмов на абхазском и русском языках.

Также с 23 декабря будут организованы различные мероприятия - интерактивные игры, музыкальная театрализованная постановка учащихся образовательных учреждений, концерт учащихся образовательных учреждений, карнавалы ростовых кукол, фотосессии, театрализованная постановка «Снегурочка», музыкальное развлекательное мероприятие «Караоке», интерактивные игры, Дед Мороз и Снегурочка, «Новогодняя сказка».

29 декабря в 16:00 состоится музыкальный вечер. Выступление молодых музыкантов и музыкальных коллективов.

1 января 2024 года в 00:30 – фейерверк в честь наступления нового, 2024 года. Дискотека до утра

6 января в 15:00 – театрализованная постановка «Щелкунчик», а также интерактивные игры, Дед Мороз и Снегурочка, карнавал ростовых кукол, фотосессии.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 08 декабря 2023 18:31

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ НОВЫЙ СЕРДЕЧНЫЙ ПРЕПАРАТ «ФОРТЕЛИЗИН» СУХУМСКИЕ ГИМНАСТКИ ЗАВОЕВАЛИ 10 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.