ЗАВЕРШЕН ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ОЧАМЧЫРЕ

Сухум. 8 декабря 2023. Абхазия-Информ. Вода в Очамчыру подается последние несколько лет с перебоями и по графику. Проблема не нова: система водоснабжения Очамчыры построена в 1976 году и ни разу капитально не ремонтировалась. Руководством страны было принято решение о поэтапной полной реконструкции системы водоснабжения.

На первом этапе была построена новая водозаборная станция, вторым этапом стала реконструкция водозаборного накопителя. До сегодняшнего дня работал только один из двух резервуаров, из-за чего не хватало воды для полноценного обеспечения города. Третьим этапом будет произведена замена городской водопроводной сети.

В рамках второго этапа произведены работы по капитальному ремонту внутренней части резервуара и усилению плиты перекрытия, демонтирован старый слой штукатурки, на стены и на основание резервуара нанесена гидроизоляция и дополнительно заштукатурены стены. По словам инженера технического надзора УКС Аляса Ахба, параллельно ведутся ремонтные работы и самой шахты: производится замена всего разводящего узла. «На работу по модернизации водозаборного накопителя было направлено 15,5 млн рублей из средств инвестпрограммы», – сказал А. Ахба.

Несмотря на то, что ввод в эксплуатацию второго резервуара является важным этапом в восстановлении городского водоснабжения, начальник МУП «Водоканал» Администрации Очамчырского района Авдений Джопуа предупреждает, что ситуация глобально не изменится.

«Воды все равно не будет хватать, так как изношена городская сеть водопроводных линий», – отметил он.

Квартальная и кольцевая системы, по его словам, не менялись еще с советских времен, что приводит к большому количеству утечек воды.

«Наша задача на ближайшую перспективу – замена всей городской сети водопроводных линий, что позволит в дальнейшем направить воду до конечного потребителя без потерь и обеспечить весь город», – отметил А.Джопуа.

С 8 декабря начинается тестовый ввод в эксплуатацию резервуара. На период пуско-наладочных работ в Очамчыре будет прекращена подача воды, которая продлится до воскресенья.

Начальник водоканала попросил жителей Очамчыры отнестись к этим временным неудобствам с пониманием, так как от этого важного этапа зависит восстановление водоснабжения.