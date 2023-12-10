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Абхазия Информ

РОБЕРТ КИУТ ПОРУЧИЛ УСИЛИТЬ РЕЙДОВЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Новости Воскресенье, 10 декабря 2023 12:31
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РОБЕРТ КИУТ ПОРУЧИЛ УСИЛИТЬ РЕЙДОВЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Сухум. 10 декабря 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут провел совещание с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства. В нем приняли участие первый замминстра Руслан Ажиба, заместители: Беслан Чкадуа, Тенгиз Нармания, Элеонора Карагозян.

Министр поручил усилить проведение массовых рейдовых мероприятий, которые будут направлены на борьбу с нарушителями правил дорожного движения. Также даны поручения усилить работу по охране общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения предновогодних массовых мероприятий.

Заслушан доклад о текущей работе по борьбе с незаконной добычей криптовалют на территории республики. В этом направлении также необходимо наращивать темпы, подчеркнул Роберт Киут.

Министр также поручил усилить работу по выявлению фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, поднять показатели оперативно-розыскной деятельности по установлению места нахождения и задержанию лиц, скрывающихся от следствия и суда, повысить раскрываемость преступлений, направленных против здоровья населения и общественной нравственности – незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в частности, хранение, распространение и ввоз на территорию Абхазии таковых.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Воскресенье, 10 декабря 2023 12:36

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