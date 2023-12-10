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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

С 5 ПО 8 ДЕКАБРЯ ВЫЯВЛЕНО 133 МАЙНИНГ-АППАРАТА

Новости Воскресенье, 10 декабря 2023 12:37
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С 5 ПО 8 ДЕКАБРЯ ВЫЯВЛЕНО 133 МАЙНИНГ-АППАРАТА

Сухум. 10 декабря 2023. Абхазия-Информ. Оперативную информацию реализовали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии и при участии специалистов Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору в лесном массиве села Кутол Очамчырского района обнаружили майнинг-ферму на 96 аппаратов по добыче криптовалюты. На момент проведения оперативных мероприятий аппараты были подключены к единому оператору электросети Черноморэнерго, мощность потребляемой электроэнергии составила 124 кВт/ч. Владелец незаконно действующего объекта Кекелия Темур Гурамович привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 96 прим. 1 КоАП РА.

Оборудование изъято и помещено на склад временного хранения Госстанларта Абхазии.

В селе Атара-Армянская Очамчырского района 10 аппаратов по добыче криптовалюты изъяты сотрудниками районного отдела внутренних дел совместно со службой государственной безопасности и Госстандарта Абхазии у Зейтунян Артура Карапетовича.

Участковыми уполномоченными 1-го отдела милиции столичного УВД на приусадебном участке Ахба Дениса Раминовича по ул. Арцах в г. Сухум обнаружено 11 аппаратов по добыче криптовалюты. Оборудование отключено и изъято сотрудниками Госстанларта Абхазии.

6 аппаратов по добыче криптовалюты были обнаружены в нефункционирующем здании бывшего универмага в г. Гагра сотрудниками милиции общественной безопасности Гагрского УВД совместно с райотделом СГБ Абхазии. Оборудование, принадлежащее Головину Артуру Викторовичу, изъято.

Оперативную информацию, поступившую на горячую линию МВД, сотрудники УВД по Гагрскому району совместно со службой госбезопасности республики реализовали в г. Пицунда. При обследовании участка местности в районе Цитрусового совхоза в блочной постройке на территории частного домовладения обнаружена майнинг-ферма. На момент проверки к электросети были подключены 10 аппаратов по добыче криптовалюты, принадлежащие Шамба Астамуру Юрьевичу. Оборудование изъято и складировано в помещении Гагрского районного отдела службы государственной безопасности.

Об этом сообщает сайт МВД.

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