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Абхазия Информ

МВД АБХАЗИИ ПРОВОДИТ УСИЛЕННЫЕ РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Новости Воскресенье, 10 декабря 2023 12:39
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МВД АБХАЗИИ ПРОВОДИТ УСИЛЕННЫЕ РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Сухум. 10 декабря 2023. Абхазия-Информ. По приказу министра внутренних дел Роберта Киут в республике проводятся усиленные рейдовые профилактические мероприятия, направленные на выявление лиц, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также направленные на снижение аварийности на дорогах, в том числе, с летальным исходом.

Ежедневно сотрудники ГАИ патрулируют дороги городов и районов, ведут активную работу на стационарных постах ДПС. Подводя промежуточные итоги, можно говорить об улучшении статистики так называемых пьяных водителей и снижении гибели и травматизма на дорогах.

х.8 декабря рейдовые мероприятия проходили с упором на Гудаутский район, который по статистике остаётся наиболее аварийно-опасным, большое количество ДТП происходит именно на этом участке республиканской трассы. На посту Бамбора с применением ротации кадров службу несли сотрудники центрального аппарата УГАИ и силы спецвзвода. Рейд проходил под контролем заместителя министра, полковника милиции Беслана Чкадуа.

Особое внимание правоохранители уделяют водителям, управляющим автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Сотрудники напоминают о недопустимости вождения автомобилем в нетрезвом состоянии и призывают к особой бдительности водителей ввиду приближения новогодних праздников.

По итогам рейдового профмероприятия составлено 55 административных протоколов о дорожно-транспортных правонарушениях. Пятеро водителей, пребывавших за рулем в состоянии опьянения, лишены права управления транспортным средством на срок 6 месяцев и подвергнуты штрафу в 30 тысяч рублей.

Усиленные рейды сотрудники милиции продолжат далее, работая в ежедневном режиме.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Воскресенье, 10 декабря 2023 12:42

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