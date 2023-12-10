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Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

БОКСЕРЫ ИЗ АБХАЗИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО БОКСУ

Новости Воскресенье, 10 декабря 2023 12:42
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БОКСЕРЫ ИЗ АБХАЗИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО БОКСУ

Сухум. 10 декабря 2023. Абхазия-Информ. Владислав Амичба, Артем Логуа, Анри Зардания, Даниэль Багарян, Даниил Цаава, Эдгар Депелян, Сандро Цимцба, Айнар Малия и Арсен Джидарян примут участие в XXXIII Всероссийских соревнованиях по боксу среди юношей памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова.

Соревнования пройдут с 11 по 17 декабря в Москве.

Турнир определит дальнейший резерв и основную сборную команду России, также по итогам этого турнира победители получают право участвовать в первенстве России среди юношей 13-14 лет, которое пройдет в 2024 году.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Воскресенье, 10 декабря 2023 12:43

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