СУХУМЧАНЕ – ЧЕМПИОНЫ ПЕРВЕНСТВА ПО БОКСУ
Сухум. 10 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Очамчыре прошло Первенство Абхазии по боксу. В турнире приняли участие боксеры со всех регионов нашей республики. Столицу представляли юные спортсмены секции бокса Управления по делам молодежи и спорта Администрации Сухума.
Спортсмены управления завоевали 7 золотых и 2 серебряные медали.
Среди спортсменов 2012-2013 г.р. чемпионами турнира – Саакян Сумбат в вес/к 36 кг, Саакян Артур в вес/к 40 кг.
Среди спортсменов 2010-2011 г.р. – Шакая Леон в вес/к 31 кг, Микаелян Даниил в вес/к 40 кг, Хиба Эраст в вес/к 42 кг, Хурхумал Инал в вес/к 52 кг, Арзуманян Вартан в вес/к 57 кг.
Второе место завоевали: Гучуа Алан в вес/к 40 кг, Беридзе Георгий в вес/к 42 кг.
Тренируют спортсменов Авидзба Давид, Адлейба Беслан.