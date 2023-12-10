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Абхазия Информ

СУХУМЧАНЕ – ЧЕМПИОНЫ ПЕРВЕНСТВА ПО БОКСУ

Новости Воскресенье, 10 декабря 2023 12:44
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СУХУМЧАНЕ – ЧЕМПИОНЫ ПЕРВЕНСТВА ПО БОКСУ

Сухум. 10 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Очамчыре прошло Первенство Абхазии по боксу. В турнире приняли участие боксеры со всех регионов нашей республики. Столицу представляли юные спортсмены секции бокса Управления по делам молодежи и спорта Администрации Сухума.

Спортсмены управления завоевали 7 золотых и 2 серебряные медали.

Среди спортсменов 2012-2013 г.р. чемпионами турнира – Саакян Сумбат в вес/к 36 кг, Саакян Артур в вес/к 40 кг.

Среди спортсменов 2010-2011 г.р. – Шакая Леон в вес/к 31 кг, Микаелян Даниил в вес/к 40 кг, Хиба Эраст в вес/к 42 кг, Хурхумал Инал в вес/к 52 кг, Арзуманян Вартан в вес/к 57 кг.

Второе место завоевали: Гучуа Алан в вес/к 40 кг, Беридзе Георгий в вес/к 42 кг.

Тренируют спортсменов Авидзба Давид, Адлейба Беслан.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Воскресенье, 10 декабря 2023 13:10

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