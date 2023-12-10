САБИНА КОБАХИЯ ЗАНЯЛА 3-Е МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В НАУКУ»

Сухум. 10 декабря 2023. Абхазия-Информ. Биолого-географический факультет Абхазского государственного университета принял участие в Международном конкурсе проектов научно-популярного туризма «Путешествие в науку» среди студентов аграрных вузов России и зарубежных стран.

Основной темой конкурса была идея использования вуза как объекта туристического посещения.

С приветственным словом на мероприятии выступил проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Максим Гвинджия.

По итогам конкурса студентка биолого-географического факультета направления «Туризм» Абхазского государственного университета Сабина Кобахия заняла 3-е место. На конкурсе она представила проект на тему: «Научно-популярный туристский маршрут на территории Абхазского государственного университета».