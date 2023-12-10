 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Январь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

САБИНА КОБАХИЯ ЗАНЯЛА 3-Е МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В НАУКУ»

Новости Воскресенье, 10 декабря 2023 12:48
Оцените материал
(0 голосов)
САБИНА КОБАХИЯ ЗАНЯЛА 3-Е МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В НАУКУ»

Сухум. 10 декабря 2023. Абхазия-Информ. Биолого-географический факультет Абхазского государственного университета принял участие в Международном конкурсе проектов научно-популярного туризма «Путешествие в науку» среди студентов аграрных вузов России и зарубежных стран.

Основной темой конкурса была идея использования вуза как объекта туристического посещения.

С приветственным словом на мероприятии выступил проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Максим Гвинджия.

По итогам конкурса студентка биолого-географического факультета направления «Туризм» Абхазского государственного университета Сабина Кобахия заняла 3-е место. На конкурсе она представила проект на тему: «Научно-популярный туристский маршрут на территории Абхазского государственного университета».

Прочитано 13 раз Последнее изменение Воскресенье, 10 декабря 2023 12:50

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СУХУМЧАНЕ – ЧЕМПИОНЫ ПЕРВЕНСТВА ПО БОКСУ В АГУ ПРОШЛА ЛЕКЦИЯ РАФАЭЛЯ ГУСМАНА ТИРАДО »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.