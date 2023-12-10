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Абхазия Информ

В АГУ ПРОШЛА ЛЕКЦИЯ РАФАЭЛЯ ГУСМАНА ТИРАДО

Новости Воскресенье, 10 декабря 2023 12:50
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В АГУ ПРОШЛА ЛЕКЦИЯ РАФАЭЛЯ ГУСМАНА ТИРАДО

Сухум. 10 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете состоялась лекция профессора Гранадского университета (Испания) Рафаэля Гусмана Тирадо «О переводе лексики с культурным компонентом».

Перед началом мероприятия заведующая кафедрой русского языка Рица Отырба приветствовала профессора и представила гостя слушателям лекции.

Испанский русист отметил, что его связывают давние профессиональные контакты и дружба с профессором, доктором филологических наук, академиком АНА Зинаидой Михайловной Габуния, благодаря которой ему представилась возможность побывать в Абхазии, чему он очень рад.

В своей лекции Рафаэль Гусман Тирадо особое внимание уделил проблемам перевода русской литературы на испанский язык и поделился своим опытом перевода романов Евгения Водолазкина «Авиатор», «Лавр», «Брисбен».

Лекция вызвала большой интерес у студентов и преподавателей АГУ.

Профессор ответил на ряд вопросов и предложил сотрудничество в основанном им научном журнале.

Профессор Гусман – известный испанский русист, член Президиума Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), знаток русской культуры, активно популяризирующий ее в Испании. Координатор многочисленных программ международного сотрудничества. Награжден Золотой медалью А. С. Пушкина, Орденом «Во имя жизни на Земле», Орденом Дружбы народов» за вклад в сохранение и популяризацию русской культуры в Испании. Является членом жюри по вручению премии «Русская литература в Испании», основателем и главным директором журнала по русистике «Cuadernos de Rusística Española», членом редакционной коллегии журнала «Русский язык за рубежом».

Прочитано 12 раз Последнее изменение Воскресенье, 10 декабря 2023 12:53

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