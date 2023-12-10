В СЕЛЕ ПАКУАШ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ МИНИ-СТАДИОН

Сухум. 10 декабря 2023. Абхазия-Информ. В селе Пакуаш Очамчырского района состоялось торжественное открытие нового мини-стадиона. Ранее на территории стоял каркас здания, а после проведенных работ была уложена искусственная трава, установлено новое освещение, отбойные и заградительные сетки.

По словам директора государственной фирмы «Очамчырастрой» Саида Адлейба, согласно контракту, мини-стадион обеспечен гарантией в течение трех лет.

Отсутствие спортивной площадки в селе создавало проблемы для детей, которые вынуждены были ездить в город для участия в играх. Однако благодаря поддержке Президента, Правительства и местного депутата, школьники теперь обеспечены прекрасными условиями для тренировок. Важно отметить, что не только школьники, но и все жители села, а также профессиональные команды смогут воспользоваться этим новым футбольным полем.

«В нашем селе три школы, только в одной из них 123 учащихся. До сегодняшнего дня у детей не было спортивной площадки. Мы уже успели протестировать поле и довольны результатом», – сказал замглавы села и по совместительству преподаватель физической культуры Батал Хашба.

После церемонии открытия мини-стадиона состоялся футбольный турнир, в котором участвовали команды из сел Баслаху, Маркула и Акуаскьа. Присутствующие на мероприятии гости и жители села подчеркнули важность этой площадки для развития спорта и поощрения здорового образа жизни среди всех жителей.

Строительство мини-стадиона проводилось за счет средств республиканского бюджета в размере 4,9 млн рублей.

Стоит отметить, что в этом году планируется строительство нескольких мини-футбольных полей и в других селах Очамчырского района.